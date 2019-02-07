Меган Маркл может родить раньше срока: названа причина 

Эксперты проанализировали подчеркнуто "изогнутые пальцы" герцогини

У 37-летней герцогини Сассекская Меган Маркл, которая ранее открыла, где и как будут проходить роды, возможен синдром гипермобильности, а ее ослабленные связки могут привести к более короткой беременности. К такому выводу пришли британские эксперты после того, как заметили на многих последних снимках у нее большие пальцы в вытянутом назад положении, пишет Daily Mail.

Отмечается, что особо внимательные поклонники Меган обратили внимание на то, что гибкость герцогини даже простирается до ее рук.

Маркл и ее муж, 34-летний принц Гарри, ожидают первенца к концу апреля, но по словам акушерки, это может произойти и раньше - из-за ее подчеркнуто "изогнутых пальцев".

Беременная Меган Маркл с принцем Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Заместитель руководителя акушерства Лиз Хэллидей рассказала в одном из интервью, что увеличение подвижности, наблюдаемое в руках Маркл, может означать, что у герцогини может быть расстройство спектра гипермобильности.

Это состояние означает, что суставы могут выходить за пределы ожидаемого нормального диапазона, и если он выходит за пределы ее рук и к ее тазу, более слабые связки могут способствовать более ранним родам. Также это усиливает боль.

Как сообщалось ранее, недавно беременная Меган Маркл вляпалась в новый скандал.

Напомним, Меган Маркл нарушила еще одну традицию: она наняла специальную помощницу для беременности и родов, так называемую, "доулу".

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Видео: РБК-Украина