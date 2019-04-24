Янукович собрался в Украину: сеть шокирована заявлением экс-президента

Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, намерен вернуться в Украину. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, сообщают росСМИ. Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость.

Также Сердюк заявил, что они намерены добиваться снятия всех обвинений против Виктора Януковича, а также возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко.

Защита экс-президента утверждает, что на территории РФ Виктор Янукович пребывает временно и не по своей воле. Теперь же адвокаты работают над восстановлением прав бывшего гаранта, а также над тем, чтобы обвинения носили правовой, а не политический характер.

Также уточняется, что юристы Януковича будут бороться за его права независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет новый президент Украины Владимир Зеленский.

Янукович может вернуться в Украину (фото: УНИАН)

Пользователи сети бурно отреагировали на намерения экс-президента вернуться на родину, которую он когда-то предал. Они оставляют множество комментариев.

"А вы что думали, в гостях хорошо даже с деньгами? Как говорится, в гостях хорошо, а дома - лучше ";

"Пусть возвращается. Сколько там ему лет присудили? Хочет на родине срок отбывать?"

"И для Вити место найдем на зоне! Пусть приезжают, встретим всех!"

"В Межигорье хоть ремонт сделан? Зоопарк накормлен? Папка возвращается!";

"А что, 13 лет заключения уже отменено? Вот суды быстрые, хоть спать не ложись. Так до завтра УССР восстановят, а послезавтра к Империи приобщат..."

"Пусть приезжает. Пенитенциарная служба прокормит еще 13 лет!"

"Ждем "Я легитимный";

"Остановись! Куда ты собрался? Яйца в Украине сейчас, даже перед Пасхой, не подорожали";

"Зеленский обещал посадить коррупционеров и преступников. Ну вот, сами едут. И посмотрим".

К слову, Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В штабе Зеленского ответили на поздравление и напутствие от экс-президента.

Ранее мы сообщали, что Виктор Янукович-младший, сын бывшего президента Украины, который погиб 20 марта 2015 году на озере Байкал, скорее всего, до сих пор жив. Об этом свидетельствуют новые доказательства.

Напомним, элитную квартиру Виктора Януковича в Киеве за 27 миллионов гривен освятили, чтобы сдать в аренду частной фирме, которая будет зарабатывать на элитной недвижимости.