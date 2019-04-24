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Янукович собрался в Украину: сеть шокирована заявлением экс-президента


Виктор Янукович собирается обжаловать решение суда

Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, намерен вернуться в Украину. Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, сообщают росСМИ. Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость.

Также Сердюк заявил, что они намерены добиваться снятия всех обвинений против Виктора Януковича, а также возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко.

Защита экс-президента утверждает, что на территории РФ Виктор Янукович пребывает временно и не по своей воле. Теперь же адвокаты работают над восстановлением прав бывшего гаранта, а также над тем, чтобы обвинения носили правовой, а не политический характер.

Также уточняется, что юристы Януковича будут бороться за его права независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет новый президент Украины Владимир Зеленский.

Янукович может вернуться в Украину (фото: УНИАН)

Пользователи сети бурно отреагировали на намерения экс-президента вернуться на родину, которую он когда-то предал. Они оставляют множество комментариев.

  • "А вы что думали, в гостях хорошо даже с деньгами? Как говорится, в гостях хорошо, а дома - лучше ";
  • "Пусть возвращается. Сколько там ему лет присудили? Хочет на родине срок отбывать?"
  • "И для Вити место найдем на зоне! Пусть приезжают, встретим всех!"
  • "В Межигорье хоть ремонт сделан? Зоопарк накормлен? Папка возвращается!";
  • "А что, 13 лет заключения уже отменено? Вот суды быстрые, хоть спать не ложись. Так до завтра УССР восстановят, а послезавтра к Империи приобщат..."
  • "Пусть приезжает. Пенитенциарная служба прокормит еще 13 лет!"
  • "Ждем "Я легитимный";
  • "Остановись! Куда ты собрался? Яйца в Украине сейчас, даже перед Пасхой, не подорожали";
  • "Зеленский обещал посадить коррупционеров и преступников. Ну вот, сами едут. И посмотрим".

К слову, Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В штабе Зеленского ответили на поздравление и напутствие от экс-президента.

Ранее мы сообщали, что Виктор Янукович-младший, сын бывшего президента Украины, который погиб 20 марта 2015 году на озере Байкал, скорее всего, до сих пор жив. Об этом свидетельствуют новые доказательства.

Напомним, элитную квартиру Виктора Януковича в Киеве за 27 миллионов гривен освятили, чтобы сдать в аренду частной фирме, которая будет зарабатывать на элитной недвижимости.

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