Янукович зібрався в Україну: мережа шокована заявою екс-президента

Віктор Янукович збирається оскаржити рішення суду
Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну. Про це заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, повідомляють росЗМІ. Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину.
Також Сердюк заявив, що вони мають намір домагатися зняття всіх звинувачень проти Віктора Януковича, а також порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка.
Захист екс-президента стверджує, що на території РФ Віктор Янукович перебуває тимчасово і не по своїй волі. Тепер же адвокати працюють над відновленням прав колишнього гаранта, а також над тим, щоб звинувачення носили правовий, а не політичний характер.
Також уточнюється, що юристи Януковича будуть боротися за його права незалежно від того, яку позицію з цього питання займе новий президент України Володимир Зеленський.
Янукович може повернутися в Україну (фото: УНІАН)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на наміри екс-президента повернутися на батьківщину, яку він колись зрадив. Вони залишають безліч коментарів.
До речі, Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У штабі Зеленського відповіли на привітання і побажання від екс-президента.
Раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович-молодший, син колишнього президента України, який загинув 20 березня 2015 році на озері Байкал, швидше за все, досі живий. Про це свідчать нові докази.
Нагадаємо, елітну квартиру Віктора Януковича в Києві за 27 мільйонів гривень освятили щоб здати в оренду приватній фірмі, яка буде заробляти на елітній нерухомості.