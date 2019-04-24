Янукович зібрався в Україну: мережа шокована заявою екс-президента

Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну. Про це заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, повідомляють росЗМІ. Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину.

Також Сердюк заявив, що вони мають намір домагатися зняття всіх звинувачень проти Віктора Януковича, а також порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка.

Захист екс-президента стверджує, що на території РФ Віктор Янукович перебуває тимчасово і не по своїй волі. Тепер же адвокати працюють над відновленням прав колишнього гаранта, а також над тим, щоб звинувачення носили правовий, а не політичний характер.

Також уточнюється, що юристи Януковича будуть боротися за його права незалежно від того, яку позицію з цього питання займе новий президент України Володимир Зеленський.

Янукович може повернутися в Україну (фото: УНІАН)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на наміри екс-президента повернутися на батьківщину, яку він колись зрадив. Вони залишають безліч коментарів.

"А ви що думали, в гостях добре навіть з грошима? Як мовиться, у гостях добре, а вдома - краще ";

"Нехай повертається. Скільки там йому років присудили? Хоче на батьківщині відбувати термін?"

"І для Віті місце знайдемо на зоні! Нехай приїжджають, зустрінемо всіх!"

"В Межигір'ї хоч ремонт зроблений? Зоопарк нагодований? Папка повертається!";

"А що, 13 років ув'язнення вже скасовано? Ось швидкі суди, хоч спати не лягай. Так до завтра УРСР відновлять, а післязавтра до Імперії долучать..."

"Нехай приїжджає. Пенітенціарна служба прогодує ще 13 років!"

"Чекаємо "Я легітимний";

"Зупинись! Куди ти зібрався? Яйця в Україні зараз, навіть перед Великоднем, не подорожчали";

"Зеленський обіцяв посадити корупціонерів і злочинців. Ну от, самі їдуть. І подивимося".

До речі, Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У штабі Зеленського відповіли на привітання і побажання від екс-президента.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович-молодший, син колишнього президента України, який загинув 20 березня 2015 році на озері Байкал, швидше за все, досі живий. Про це свідчать нові докази.

Нагадаємо, елітну квартиру Віктора Януковича в Києві за 27 мільйонів гривень освятили щоб здати в оренду приватній фірмі, яка буде заробляти на елітній нерухомості.