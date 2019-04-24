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Янукович зібрався в Україну: мережа шокована заявою екс-президента


Віктор Янукович збирається оскаржити рішення суду

Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну. Про це заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, повідомляють росЗМІ. Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину.

Також Сердюк заявив, що вони мають намір домагатися зняття всіх звинувачень проти Віктора Януковича, а також порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка.

Захист екс-президента стверджує, що на території РФ Віктор Янукович перебуває тимчасово і не по своїй волі. Тепер же адвокати працюють над відновленням прав колишнього гаранта, а також над тим, щоб звинувачення носили правовий, а не політичний характер.

Також уточнюється, що юристи Януковича будуть боротися за його права незалежно від того, яку позицію з цього питання займе новий президент України Володимир Зеленський.

Янукович може повернутися в Україну (фото: УНІАН)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на наміри екс-президента повернутися на батьківщину, яку він колись зрадив. Вони залишають безліч коментарів.

  • "А ви що думали, в гостях добре навіть з грошима? Як мовиться, у гостях добре, а вдома - краще ";
  • "Нехай повертається. Скільки там йому років присудили? Хоче на батьківщині відбувати термін?"
  • "І для Віті місце знайдемо на зоні! Нехай приїжджають, зустрінемо всіх!"
  • "В Межигір'ї хоч ремонт зроблений? Зоопарк нагодований? Папка повертається!";
  • "А що, 13 років ув'язнення вже скасовано? Ось швидкі суди, хоч спати не лягай. Так до завтра УРСР відновлять, а післязавтра до Імперії долучать..."
  • "Нехай приїжджає. Пенітенціарна служба прогодує ще 13 років!"
  • "Чекаємо "Я легітимний";
  • "Зупинись! Куди ти зібрався? Яйця в Україні зараз, навіть перед Великоднем, не подорожчали";
  • "Зеленський обіцяв посадити корупціонерів і злочинців. Ну от, самі їдуть. І подивимося".

До речі, Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У штабі Зеленського відповіли на привітання і побажання від екс-президента.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Янукович-молодший, син колишнього президента України, який загинув 20 березня 2015 році на озері Байкал, швидше за все, досі живий. Про це свідчать нові докази.

Нагадаємо, елітну квартиру Віктора Януковича в Києві за 27 мільйонів гривень освятили щоб здати в оренду приватній фірмі, яка буде заробляти на елітній нерухомості.

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