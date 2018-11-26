"Объединенные любовью и законом": дочка Джеки Чана вступила в лесбийской брак

Фото: коллаж РБК-Украина

Девушка вступила в брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом

19-летняя дочка знаметитого китайского и американского актера, режиссера и звезды боевиков Джеки Чана Этта У Чжолинь, которая ранее пыталась покончить с собой, вступила в лесбийский брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом рассказала сама девушка, опубликовав на своей странице Instagram соответствующее фото со своей возлюбленной.

На снимке пара держит свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в Торонто (Канада).

Этта У Чжолинь и Энди Отом (Фото: instagram.com/uchux2)

"Объединенные любовью и законом, в день нашей свадьбы", - подписала кадр Этта У Чжолинь.

Также девушка отметила, что если вы никогда не откажетесь от любви, и вы положите все свое сердце в семью, о которой вы мечтали, открытый ум и теплое сердце помогут вам достичь счастья, ведь "мы были в погоне за счастьем в тот день, когда мы родились"...

"Мы успокоили наши страхи, приняли наши недостатки, и теперь мы понимаем, что люди, которые причиняли нам боль, все еще ее причиняют. Мы все пострадали, но если вы можете мечтать о любви, вы можете ее найти. Любовь добрая, она не судит. Любовь - это сила и слабость. Любовь может изменить. Любовь побеждает!", - говорится в сообщении Этта У Чжолинь.

Скрин: instagram.com/uchux2

Отметим, что в свое время мастер боевых искусств Чан выгнал своего ребенка из дома из-за ее нетрадиционной ориентации.

Этта У Чжолинь - дочка Джеки Чана и лауреатки конкурса "Мисс Азия" Элейн Нг.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Ирина Билык высказалась о ЛГБТ-сообществе.

Также мы писали о том, что более 90% гомосексуалов подвергаются словесным оскорблениям и угрозам, а более трети из них подвергаются насилию на почве гомофобии. Согласно некоторым исследованиям, поддержка ЛГБТ-движения в современном обществе существенно укрепилась за последние годы.

Напомним, на одесском радио появилась программа о представителях ЛГБТ-сообщества.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина