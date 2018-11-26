"Об'єднані коханням та законом": донька Джекі Чана вступила у лесбійський шлюб

Фото: колаж РБК-Україна

Дівчина вступила в шлюб із 31-річною канадською моделлю Енді Отом

19-річна донька відомого китайського та американського актора, режисера та зірки бойовиків Джекі Чана Етта У Чжолінь, яка раніше намагалася накласти на себе руки, вступила у лесбійський шлюб із 31-річної канадською моделлю Енді Отом. Про це розповіла сама дівчина, опублікувавши на своїй сторінці Instagram відповідне фото зі своєю коханою.

На знімку пара тримає весільний сертифікат, на якому написано, що вони уклали шлюб 8 листопада в Торонто (Канада).

Етта У Чжолінь та Енді Отом (Фото: instagram.com/uchux2)

"Об'єднані коханням та законом, у день нашого весілля", - підписала кадр Етта У Чжолінь.

Також дівчина зазначила, що якщо ви ніколи не відмовитеся від любові, і ви покладете все своє серце в сім'ю, про яку ви мріяли, відкритий розум і тепле серце допоможуть вам досягти щастя, адже "ми були у гонитві за щастям у той день, коли ми народилися"...

"Ми заспокоїли наші страхи, прийняли наші недоліки, і тепер ми розуміємо, що люди, які завдавали нам біль, все ще її завдають. Ми всі постраждали, але якщо ви можете мріяти про кохання, ви можете її знайти. Любов добра, вона не судить. Любов - це сила і слабкість. Любов може змінити. Кохання перемагає!", - йдеться в повідомленні Етта У Чжолінь.

Скрін: instagram.com/uchux2

Зазначимо, що свого часу майстер бойових мистецтв Чан вигнав дитину з будинку через її нетрадиційну орієнтацію.

Етта У Чжолінь - донька Джекі Чана і лауреатки конкурсу "Міс Азія" Елейн Нг.

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Відео: РБК-Україна