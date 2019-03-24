ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опять нанюхался? Добкин оскандалился в Амстердаме

STYLERПерсоны    24.03.2019 - 20:44
Опять нанюхался? Добкин оскандалился в Амстердаме
Михаил Добкин (Фото: УНИАН)

Добкин собирал деньги на улицах столицы Нидерландов

Михаил Добкин сыграл на губной гармошке в Нидерландах в компании своих друзей. Как видно на видео, которое народный депутат опубликовал в своем Twitter-аккаунте, компания положила кофр для гитары на асфальт, куда прохожие даже кидали деньги за представление, устроенное скандальным политиком и Ко.

Талант, он нигде не пропадт!" - подписал видео Добкин.

Правда, далеко не все пользователи социальных сетей оценили талант и веселье харьковского депутата. О чем юзеры пишут в комментариях к видео.

"С чего это вам так весело? А нам в Харькове рыдать хочется от квитанций, цен и кандидатов на выборы", - написала Валентина Астра.

Он в другой реальности. Для пущей развлекухи играет на гармошке, чтобы представить, что оно такое быть обычными харьковчанами с квитанциями и запредельными ценами", - ответил ей другой юзер.

Опять нанюхался? Добкин оскандалился в Амстердаме

Михаил Добкин (фото: Facebook/Михаил Добкин)

Многие обращают внимание именно на то, что Добкин собирает деньги в кофр, и вспоминают популярную фразу: "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст".

  • Вот еще несколько комментариев от недовольных подписчиков Добкина:
  • Бизнес за границей, надеюсь, в декларации есть?
  • Опять на*бенился или нанюхался как братец?
  • Дай бог, чтоб вы, депутаты, всегда только так и зарабатывали!
  • А в своей стране со своими гражданами слабо? А, там же быдлятина, замораться можно...
  • Так и хочется сказать, что денег никто не даст!
  • Как-то поебильному, Миша...

Как сообщалось ранее, недавно Михаил Добкин решил использовать нецензурную лексику и в прямом эфире политического ток-шоу на телеканале ZIK.

Также мы писали о том, что Михаил Добкин нецензурно высказался в адрес известной журналистки Янины Соколовой после выхода ее авторской передачи, в которой было указано на существенные отличия украинского и русского языков. 

Отметим, что своим "знанием" украинского в разное время отличались многие украинские политики. Часто они запоминаются откровенными фейлами, многие из которых уже успели войти в историю.

Люди дер*мовые: Добкин назвал украинцев "отстоем" Бутылочку приговорили: Добкин выставил себя на посмешище (видео)
Новости Украины Добкин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь