Чучело в белых носках: Добкин грубо выругался матом в прямом эфире (видео)

Михаил Добкин (фото: УНИАН)

Михаил Добкин перешел на мат в прямом эфире ток-шоу

Михаил Добкин, который недавно крыл матом журналистку, решил использовать нецензурную лексику и в прямом эфире политического ток-шоу на телеканале ZIK.

Во время политической дискуссии между Михаилом Добкиным и Романом Реведжуком харьковский депутат выругался матом, назвав участника Майдана "порохоботом хрен*вым". Конфликт произошел на фоне заявления Реведжука о появлении демократии с нынешней властью.

"В студии телеканала это чучело сидит здесь в белых носках. Порохобот хрен*в, рассказывает здесь, что тут определились. Ты рот закрой, тебе две недели осталось", - сказал Добкин в прямом эфире.

К слову, в комментариях слова Михаила Добкина многие поддержали.

"Хоть и не люблю Добкина, но этот Ревежук – долбо*б, вообще потерянный!", "Добкин мужик! Уважаю", "Добкин как всегда конкретный!", "Демократия? Это ты о чем порохоботище в белых носках трещиш? От твоей так званой демократии сбежало 8 - миллионов населения страны; кто имеет противоположное мнение относительно мнения Пороха, тот рука, нога Кремля и Москвы; телеканалы еле выдерживают агрессию по отношении к ним и отбивают", "Он про какую демократию говорит? В стране вражда и "шатание", где ты увидел демократию?", - считают в сети.

Но большинство называют Добкина "хамом" и "чучелом", которому место не в Раде или на телеканалах, а в других местах.

"За ним психиатры плачут!" - пишут пользователи.

Михаил Добкин ругался матом в прямом эфире (видео: youtube.com/ZIK)

Напомним, ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов отличился громким высказыванием.

Кроме того, россияне, приехавшие в Крым, жалуются, что их детей не пускают в ЕС.