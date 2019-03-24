Знову нанюхався? Добкін оскандалився в Амстердамі

Михайло Добкін (Фото: УНІАН)

Добкін збирав гроші на вулицях столиці Нідерландів

Михайло Добкін зіграв на губній гармошці в Нідерландах в компанії своїх друзів. Як видно на відео, яке народний депутат опублікував у своєму Twitter-акаунті, компанія поклала кофр для гітари на асфальт, куди перехожі навіть кидали гроші за подання, влаштоване скандальним політиком і Ко.

Талант, він ніде не пропад!" - підписав відео Добкін.

Правда, далеко не всі користувачі соціальних мереж оцінили талант і веселощі харківського депутата. Про що юзери пишуть в коментарях до відео.

"Чого це вам так весело? А нам у Харкові ридати хочеться від квитанцій, цін і кандидатів на вибори", - написала Валентина Астра.

Він в іншій реальності. Для більшої розваги грає на гармошці, щоб уявити, що воно таке бути звичайними харків'янами ыз квитанціями і захмарними цінами", - відповів їй інший юзер.

Михайло Добкін (фото: Facebook/Михайло Добкін)

Багато звертають увагу саме на те, що Добкін збирає гроші в кофр, і згадують популярну фразу: "У тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть".

Ось ще кілька коментарів від незадоволених підписників Добкіна:

Бізнес за кордоном, сподіваюся, у декларації є?

Знову на*бенився або нанюхався як братик?

Дай бог, щоб, депутати , завжди тільки так і заробляли !

А у своїй країні зі своїми громадянами слабо? А, там же быдлятина, замораться можна...

Так і хочеться сказати, що грошей ніхто не дасть

Якось по-дебільному, Міша...

Як повідомлялося раніше, нещодавно Михайло Добкін вирішив використовувати нецензурну лексику і в прямому ефірі політичного ток-шоу на телеканалі ZIK.

Також ми писали про те, що Михайло Добкін нецензурно висловився на адресу відомої журналістки Яніни Соколової після виходу її авторської передачі, в якій було вказано на суттєві відмінності української і російської мов.

Зазначимо, що своїм "знанням" українського в різний час відрізнялися багато українських політиків. Часто вони запам'ятовуються відвертими фейлами, багато з яких вже встигли увійти в історію.