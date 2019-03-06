Не пережил крушения своего творения: умер известный украинский архитектор

Он был автором многих памятников в Украине
Аполлон Огранович, известный украинский архитектор, автор Монумента Славы во Львове, который недавно демонтировали, скончался 4 марта на 77-м году жизни. Отмечается, что смерть архитектора совпала с тем днем, когда власти начали демонтаж его творения.
Аполлон Сергеевич Огранович родился 23 мая 1942 года в семье известного юриста Сергея Ограновича. В 1945 году семья переехала во Львов.
Аполлон Огранович (facebook.com/Анатолий Короленко)
Был автором и соавтором многих известных памятников во Львове и Львовской области. В соавторстве с другими архитекторами спроектировал Монумент Боевой Славы Советских Военных Сил на улице Стрийской, который был недавно демонтирован.
Монумент Славы во Львове (facebook.com/Анатолий Короленко)
Монумент был установлен в 1970 году. В 1972 году он был награжден Государственной премией имени Шевченко, а в 1974 году – золотой медалью имени Грекова Академии искусств СССР.
Его авторству принадлежат:
- Памятник "Слава труду" в Радехове (1973 год)
- Проект реконструкции главной почты на улице Словацкого
- Памятник подвигу советских медиков во время Второй мировой войны (1975 год)
- Соавторство в комплексном плане политического, архитектурно-художественного и светового оформления Львова (1979 год). Этот план был первым и уникальным в Украине и получил премию.
- Соавтор надгробного памятника Ирине Вильде на Лычаковском кладбище.
- Памятный знак "50-летие воссоединения украинских земель" (Установлен в 1989 году, демонтирован в начале 1990-х годов)
- Памятник погибшим землякам в селе Смикив Сокальского района.
Памятник врачам (facebook.com/Анатолий Короленко)
"Он проектировал очень много и разного, в разных городах Союза. Поставил много памятников. Имел острый архитектурный взгляд", - вспоминают его коллеги.
Родник в Стрийском парке (facebook.com/Анатолий Короленко)
Похоронят Аполлона Ограновича 6 марта во Львове.
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