Порхун: нужно делать правильный выбор ради тех, кто погиб

Фото: Александр Порхун

Герой Украины принял участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"

Украинские военные на Востоке воюют за свою светлую страну, свою Родину, за лучшее будущее для своих детей. Именно поэтому сегодня нужно делать правильный выбор, чтобы не была напрасной потеря жизней наших воинов, потеря здоровья и пролитой крови на территории, где идет война с Российской Федерацией.

Об этом во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" рассказал майор, Герой Украины Александр Порхун.

"Мне постоянно задают - раньше, когда я был военнослужащим, и теперь, когда уже военный пенсионер - такой вопрос: а за что вы воюете и что вы поддерживаете на востоке Украины? Я постоянно отвечал и отвечаю поныне: мы воюем за свою светлую страну, за свою Родину. Мы уверены, что наши дети будут жить гораздо лучше, чем живем и жили мы до этого. И мы это поняли с начала войны. Мы поняли, что мы самостоятельные. Мы поняли, что мы даем по зубам большими кулаками агрессору, Российской Федерации. Мы остановили ее в 2014 году и своими силами сдерживаем по сей день", - рассказал он.

Вместе с тем Порхун напомнил, что война не бывает без потерь.

"И много людей - военнослужащих, гражданское население Донбасса - отдали свою жизнь с целью, чтобы наша страна процветала, развивалась. С целью, чтобы их дети жили в радостях, в счастье. Я прошу вас оказать павшим воинам за нашу родину минуту молчания. И призываю нас всех сделать правильный выбор, чтобы не было бесполезной потеря жизней наших воинов, потеря здоровья и пролитой крови на территории, где идет война с Российской Федерацией", - завершил Герой Украины.

Как сообщалось, ранее Герой Украины, 24-летний командир роты 1-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады Василий Тарасюк с позывным "Тайфун" рассказал о боях под Авдеевкой, после которых он получил "Золотую звезду". По словам воина, его награда принадлежит всему подразделению.

Также мы писали о том, что 23 января в Киеве во Владимирском кафедральном соборе почетный патриарх ПЦУ Филарет, которому исполнилось 90 лет, на торжественном богослужении обратился к украинцам с речью.

Напомним, ранее в январе известная украинская волонтерка просила украинцев помочь Народному Герою Украины, которому недавно сделали трансплантацию почки и теперь он требует дорогих лекарств.

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Видео: РБК-Украина