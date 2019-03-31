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Призываю к экстремизму: Наташа Королева сделала заявление об Украине

STYLERПерсоны    31.03.2019 - 20:31
Призываю к экстремизму: Наташа Королева сделала заявление об Украине
Наташа Королева (фото: facebook.com)

Королева снова пожаловалась на Украину

Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину из-за поездок в аннесированный Крым, обратилась в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение СБУ.

К слову, сама российская певица, которая родилась в Киеве, считает, что ей запретили въезд из-за того, что в Службе безопасности Украины "посчитали ее творчество экстремистским".

Призываю к экстремизму: Наташа Королева сделала заявление об Украине

Наташа Королева (фото: instagram.com/koroleva__star)

В эфире одного из пропагандистских российских телеканалов Королева сказала, что украинским властям якобы "не понравилась песня "Маленькая страна". 

"Они решили, что песня призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму", - заявила певица и добавила, что "не намерена терпеть такую несправедливость".

Призываю к экстремизму: Наташа Королева сделала заявление об Украине

Наташа Королева (фото: instagram.com/koroleva__star)

По словам некогда популярной артистки, с иском в Европейский суд по правам человека она обратилась еще в сентябре 2018 года. Сейчас ее обращение, говорит Королева, рассматривается.

Напомним, что недавно известная телеведущая, звезда шоу "Орел и Решка" отказалась от гражданства Украины.

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