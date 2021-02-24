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Прокуратура Эстонии заинтересовалась доказательствами ведения Хилларом Тедером бизнеса в Крыму

Новина українською → Київ, Среда 24 февраля 2021 16:41
Прокуратура Эстонии заинтересовалась доказательствами ведения Хилларом Тедером бизнеса в Крыму Фото: Хиллар Тедер (из открытых источников)
Автор: Styler

Эстонское медиа Postimees обратилось к генеральному прокурору Андреаса Пармаса с материалами, которые свидетельствуют о ведении бизнесменом Хилларом Тедером бизнеса в Крыму. Сам Тедер стал известен в Украине после скандала с ТРЦ "Скай Молл".

Об этом пишет УНН.

Как сообщает издание, информация, с которой обратились к прокурору Эстонии Пармесу, является для органов следствия новой.

"Если окажется, что Хиллар Тедер мог совершить другие преступления, такие как нарушение международных санкций, можно будет решить, предъявить ему дополнительное подозрение в продолжающемся уголовном деле или передать материалы украинским правоохранительным органам для решения", - комментирует Пармес.

Согласно опубликованным материалов, Хиллар Тедер в своих переписках с Михаилом Меркуловим, СЕО Arricano Real Estate Plc, и адвокатом компании Евгением Малеевым, в обход международных финансовых санкций, якобы вел переговорный процесс с ВТБ банком для получения кредитных средств для своего проекта ТРЦ "Южная галерея" (Крым).

Как известно, это крупный торговый центр в Симферополе, строительство которого закончилось в 2014 году, когда был аннексирован Крым. Он, как и раньше, работает и является одним из самых прибыльных проектов Arricano, согласно отзывам Лондонской фондовой бирже, выплачивая налоги в Российскую казну.

Сам Хиллар Тедер уже не в первый находится в Эстонии под следствием.

В 2019 году в Хьюстонскому уездном суде он дал показания, что в 2014 году тайно финансировал центристские партии, с целью получения в своих интересах выгодных решений от горуправи.

В январе 2020 года Тедер был задержан и арестован на два месяца по подозрению в коррупции, поскольку в 2019 году он пообещал партии Центра выделить до миллиона евро перед местными выборами, а в ответ фирма Porto Franco, которой руководит сын бизнесмена Рауно Тедер, должна была получить через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 39,4 млн евро.

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