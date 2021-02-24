Прокуратура Эстонии заинтересовалась доказательствами ведения Хилларом Тедером бизнеса в Крыму

Эстонское медиа Postimees обратилось к генеральному прокурору Андреаса Пармаса с материалами, которые свидетельствуют о ведении бизнесменом Хилларом Тедером бизнеса в Крыму. Сам Тедер стал известен в Украине после скандала с ТРЦ "Скай Молл".

Как сообщает издание, информация, с которой обратились к прокурору Эстонии Пармесу, является для органов следствия новой.

"Если окажется, что Хиллар Тедер мог совершить другие преступления, такие как нарушение международных санкций, можно будет решить, предъявить ему дополнительное подозрение в продолжающемся уголовном деле или передать материалы украинским правоохранительным органам для решения", - комментирует Пармес.

Согласно опубликованным материалов, Хиллар Тедер в своих переписках с Михаилом Меркуловим, СЕО Arricano Real Estate Plc, и адвокатом компании Евгением Малеевым, в обход международных финансовых санкций, якобы вел переговорный процесс с ВТБ банком для получения кредитных средств для своего проекта ТРЦ "Южная галерея" (Крым).

Как известно, это крупный торговый центр в Симферополе, строительство которого закончилось в 2014 году, когда был аннексирован Крым. Он, как и раньше, работает и является одним из самых прибыльных проектов Arricano, согласно отзывам Лондонской фондовой бирже, выплачивая налоги в Российскую казну.