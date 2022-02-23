"Пропагандистский эскорт": Дудь жестко прошелся по Путину и его "свите" и поддержал Украину

Юрий высказался о скандальном выступлении Путина перед россиянами с последующим признанием независимости "ЛДНР". Он начал издалека и вспомнил о своей недавней поездке в Норвегию.

Дудь отметил, что в неблагоприятном климате для местного населения созданы все условия жизни, и "даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие".



"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот", - отметил Юрий.

Юрий разнес Путина и поддержал украинцев (instagram.com/yurydud)

Что Юрий думает о Путине и его единомышленниках

Также он вспомнил о речи Путина и назвал его "увлекшимся историей императором", а также прошелся по всем российским власть имущим.

"Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", - высказался журналист.

Дудь отметил, что озвучивает банальные и очевидные вещи. При этом, он пояснил, почему решил написать подобный пост и чем руководствовался.

"Когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: "Пап, ну а ты-то тогда чего?" - у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал", - заявил журналист.

Блогер вспомнил о знаковом интервью

Также Дудь вспомнил свое интервью с вокалистом питерской рок-группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Выпуск авторской программы журналист "ВДудь" с рокером вышел прошлой весной, но словам музыканта оказались как никогда актуальными.

"Отвечая на вопрос: "Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?" - он ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны - это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны - за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи", - процитировал Юрий своего гостя.

Он подчеркнул, что ответ Красовицкого отражает то, что сейчас чувствует он сам.

Дудь поддержал украинцев и сделал заявление об РФ

"Я вырос в России. Россия – моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, - моя максимальная поддержка в эти дни. России, Украине, миру – мир", - резюмировал журналист.

За пару часов под постом Дудя собралось более 13 тыс. комментариев и 300 000 лайков. Комментарии оставили певицы Злата Огневич и Даша Астафьева, блогер и ведущая Рамина Эсхаксзай и многие другие.