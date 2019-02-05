Пытали 96 дней: отец Кати Гандзюк показал фото дочери из реанимации

Виктор Гандзюк показал фотографии, которые делались для иностранных клиник

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк опубликовал несколько фотоснимков из реанимационного отделения, на которых показаны страшные раны и ожоги на теле женщины после покушения. Кадры он выложил на своей странице в Facebook.

Также Виктор написал, что эти фотографии снимали для европейских и американских клиник.

"Отсылали, но ответ всегда был один - опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем", - сообщил он.

Виктор Гандзюк подчеркнул, что его дочь не просто убили - ее пытали 96 дней, жестоко, ежесекундно.

Фото: Екатерина Гандзюк

"Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото..Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожжены волосы. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнуряющие лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах - надежда и желание выжить.

- Папа, я не умру?

- Нет, Катя. Ты выздоравливаешь.

И до боли сжаты мои кулаки, лишь бы сдержать слезы", - написал он.

Отец погибшей активистки высказал желание, чтобы эти фото "видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах".

"Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня, - добавил он.

Скриншот с Facebook-страницы Виктора Гандзюка

Пользователей сети шокировали фото. Также они высказывают слова поддержки:

"Это нельзя никогда забывать. Это нельзя простить";

"Вечная память и вечный покой";

"Мои соболезнования, хотя знаю что вас не обрадуют, очень тяжело смотреть на фото, потому что чувствую душой, как она очень страдала, вечная память"...

Скриншот комментариев с Facebook-страницы Виктора Гандзюка

Как сообщалось, ранее Виктор Гандзюк обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.

Также сообщалось о том, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что, если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активистки Екатерины Гандзюк.