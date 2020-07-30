Работают сообща? В сеть слили запись допроса по делу Петровского

Экс-заместитель главного военного прокурора Дмитрий Борзых якобы проводил допрос осужденного за многочисленные мошеннические схемы Дмитрия Назарова в присутствии экс-следователя Генеральной прокуратуры, а ныне и.о. прокуратуры Днепропетровской области Степана Божило. Запись разговора голосов, похожих на Борзых с Назаровым опубликовано на странице "ЕвроМайдана" в Facebook.

"Послушайте, как криминал, правоохранительные и судебные органы вместе работают в Днепропетровской области. Действующий и.о. прокурора Днепропетровской области Степан Божило: "Если я займусь "Нариком" (бизнесмен Александр Петровский, - ред.), то потом буду стоять на коленях", - говорится в публикации.

На записи так же отмечается, что допрос раскрывает причастность людей "Нарика" к афере с похищением здания, которое находилось в банковском залоге.

В ходе допроса, человек с голосом, похожим на Степана Божило, неоднократно признается, что владеет всей доказательной базой против "Нарика" и его людей, но не дает ход этим делам.

Напомним, волна интереса к Александру Петровскому поднялась вместе с публикацией фотографий, сделанных еще в апреле 2018 года, на которых он держит футбольный кубок Лиги Чемпионов УЕФА вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, причем сразу в двух локациях - храме Днепровской епархии УПЦ КП и культурном центре Менора.

Одним из первых среди чиновников "криминальным авторитетом" Петровского назвал Юрий Луценко. В частности, по его словам, Петровский проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов".