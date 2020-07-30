Працюють спільно? У мережу злили запис допиту по справі Петровського

Екс-заступник головного військового прокурора Дмитро Хортів нібито проводив допит засудженого за численні шахрайські схеми Дмитра Назарова в присутності екс-слідчого Генеральної прокуратури, а нині в.о. прокуратури Дніпропетровської області Степана Божила. Запис розмови голосів, схожих на Борзих з Назаровим опубліковано на сторінці "ЄвроМайдану" у Facebook.

"Послухайте, як кримінал, правоохоронні та судові органи разом працюють в Дніпропетровській області. Чинний в.о. прокурора Дніпропетровської області Степан Божило: "Якщо я займуся "Наріком" (бізнесмен Олександр Петровський, - ред.), то потім буду стояти на колінах", - йдеться у публікації.

На записі також зазначається, що допит розкриває причетність людей "Наріка" до афери з викраденням будівлі, яка перебувала у банківській заставі.

У ході допиту, людина з голосом, схожим на Степана Божила, неодноразово зізнається, що володіє всією доказовою базою проти "Наріка" і його людей, але не дає хід цих справах.

Нагадаємо, хвиля інтересу до Олександра Петровського піднялася разом з публікацією фотографій, зроблених ще у квітні 2018 року, на яких він тримає футбольний кубок Ліги Чемпіонів УЄФА разом з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком, причому відразу у двох локаціях - храмі Дніпровської єпархії УПЦ КП та культурному центрі Менора.

Одним з перших серед чиновників "кримінальним авторитетом" Петровського назвав Юрій Луценко. Зокрема, за його словами, Петровський проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання. Пік активності цієї ОЗГ припадав на період 2000-2004 років".