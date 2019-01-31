Развод Ани Лорак с мужем был неизбежен: в чем причина

Астропсихолог высказался о разводе Лорак и Налчаджиоглу

31 января Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу. Интересно, что если верить астрологам, то их развод именно в этот день был неизбежен.

Так, например, специалисты указывают на важную деталь: 31 января для Весов (знак Зодиака Ани Лорак) - день перемен и преобразований.

Кроме того, если верить экспертам, этот развод сулит Каролине финансовые потери. Напомним, именно вопрос с имуществом и опекой над дочерью не могут решить певица и ресторатор.

Этот день обещает значительно изменить жизнь Близнецов, коим является Мурат. Поэтому о переменах в жизни мужчину предупреждали звезды уже давно.

В то же время, звезды не исключают, что Мурат найдет со своей уже бывшей женой общий язык.

"С самого начала к этому браку были вопросы. Свадьба Лорак и Налчаджиоглу

состоялась в субботу (15 августа 2009 года - ред.). А это ﻿не самый удачный день для регистрации брака. Уже тогда было понятно, что отношения в паре будут напряженными, и их брак рухнет, оставив по себе вражду и ненависть. Этот день отлично подходил лишь для брака по расчету", - рассказал астропсихолог Вадим Зимин.

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