Робби Уильямса не хватает: Лободу обвинили в откровенном плагиате

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода презентовала тизер к песне и была жестко раскритикована пользователями

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура" и нарвалась на критику пользователей за плагиат. Соответствующее видео певица опубликовала в соцсети Instagram.

На ролике Лобода танцует со скелетами в леопардовом мини-платье, плавно снимая с себя не только одежду, но и кожу, превращаясь в скелет.

Не все пользователи положительно оценили данную композицию. Некоторые даже обнаружили в данном видео сходство с клипом Робби Уильямса.

Видео: (YouTube/Robbie Williams)

Ужас.

Света, что за стриптиз?

Ради денег и славы люди готовы на все. Куда катится мир?

Это же будут смотреть ваши дети.

Как-то не огонь этот клип. Ужас.

Робби Уильямса не хватает.

Что за дешевый бред?

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.