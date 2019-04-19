Робби Уильямса не хватает: Лободу обвинили в откровенном плагиате

Лобода презентовала тизер к песне и была жестко раскритикована пользователями
Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура" и нарвалась на критику пользователей за плагиат. Соответствующее видео певица опубликовала в соцсети Instagram.
На ролике Лобода танцует со скелетами в леопардовом мини-платье, плавно снимая с себя не только одежду, но и кожу, превращаясь в скелет.
Не все пользователи положительно оценили данную композицию. Некоторые даже обнаружили в данном видео сходство с клипом Робби Уильямса.
Видео: (YouTube/Robbie Williams)
Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.