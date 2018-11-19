Смерть Евгения Осина: названы имена претендентов на наследство певца

Коллаж РБК-Украина

У певца нашлась внебрачная дочь, которая может также претендовать на часть наследства

У известного певца Евгения Осина, которого обнаружили мертвым в собственном доме 17 ноября, осталась трехкомнатная квартира в Москве, гараж и мотоцикл. О том, кто стал претендентом на наследство Осина, пишет издание "Стархит".

Стоимость апартаментов Евгения Осина в Москве оценивается в 4,5 миллионов долларов. В квартире – три комнаты общей площадью 100 квадратных метров. Однако риелтор отмечает, что квартира находится в ужасном состоянии, так как певец не сильно о ней заботился.

Кроме того, вполне вероятно, что это не единственное имущество Евгения Осина. Его близкая знакомая, певица Наталья Штурм утверждала ранее, что у него есть несколько квартир в Москве.

"У него четыре квартиры в Москве. Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь. При этом деньги он практически не тратит. Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу - ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Я знаю, что фанаты ему под дверью продукты оставляют, мне неоднократно писали люди, которые хотели передать Осину деньги. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно", - рассказала Наталья Штурм.

Также сообщалось, что часть недвижимости Евгений Осин продал и купил мотоцикл, на котором попал в аварию несколько лет назад.

Наследников у Евгения Осина всего несколько – его родная сестра Алина, а также две дочери. Старшая – 16-летняя Агния, которая появилась на свет, когда Осин состоял в браке с Натальей Черемисиной. Отношения с дочерью у певца не сложились, так как Наталья препятствовала их общению после развода. Но Евгений Осин верил, что из Агнии получится образованный и добропорядочный человек.

Кроме того, в 2018 году стало известно, что у Осина есть еще одна, внебрачная дочь – Анастасия Годунова. Он признал девочку и даже собирался ее удочерить.

Напомним, ранее мы писали о том, что близкие рассказали о последних днях жизни Евгения Осина.

А также рассказывали о том, что появились новые подробности смерти Осина.

Видео: РБК-Украина