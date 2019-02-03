Старуха пошла в разнос: фанаты набросились на Ани Лорак

Фолловери певицы сошлись на том, что рядом с дочерью она могла бы выглядеть и поскромнее

Звездная певица Ани Лорак, которой приписывают роман с известным в РФ исполнителем, появилась на фотосессии вместе со своей 7-летней дочерью Софией. Все бы ничего, но излишне откровенный наряд звезды, в котором недавно разведенная певица красовалась перед камерами, вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков в Instagram.

Скриншот видео: instagram.com/anilorak

Красное платье с глубоким декольте, доходящим до талии, в котором Каролина позировала вместе с дочерью, произвел эффект взорвавшейся бомбы и, практически, в буквальном смысле этого выражения, подействовал, как "красная тряпка" на быка.

Видео: instagram.com/anilorak

Пользователи соцсети оставили множество комментариев, в которых многие осудили певицу за то, что она появилась в столь откровенном наряде вместе с маленькой дочерью.

"Силиконоботоксная старуха Лорак пошла в разнос!"

"Титьки наружу, ужас, еще и ребенка учит этому";

"Ани, красивое фото, но можно как-то без сисек, вы в последнее время грудь выставляете напоказ";

"Грудь можно было прикрыть при ребенке";

"Зачем ты портишь себя такими нарядами… Так видно все, и некрасиво";

"Каролина, слишком откровенный вырез! Не твое. Ты же не такая!"

"Правда, выходи уже голая, зачем стесняться, тем более, своего ребенка, лично мне было бы стыдно, если бы моя мама была так одета";

"Ну видно уже, что 40";

"Да выходи уже голой, не стесняйся ребенка, может, какой араб клюнет. Что не сделаешь ради себя".

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Тех, кто восхитился красотой Каролины, которую недавно заподозрили в романе с Сергеем Лазаревым, также нашлось немало.

"Красоту ничем не испортить... Женственно-прекрасная, великолепная Дива дивная";

"Ох, какое же суперское платье";

"Шикарное платье, и дочурка по-модному смотрится";

"Очаровательные лапуси!"

"Каролина, я в восторге! Платье невероятно красивое, особенно декольте! Шикарно выглядите!"

"Очень красивые мамочка с дочей, молодцы, так держать!"

"Красавицы! А муж идиот, такую жену потерял..."

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Напомним, ранее мы публиковали комментарий юриста относительно развода певицы, в котором он рассказал о возможных вариантах развития событий при решении о праве опеки над дочерью, а также о разделе имущества.

Также о разводе певицы успел высказаться ее бывший продюсер, который попросил поклонников перестать жалеть Каролину, и брат исполнительницы, рассказавший о неизбежности развода из-за отношений на расстоянии.

К слову, совсем недавно певицу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки.

Видео: РБК-Украина