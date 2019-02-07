Страшила: Лободе в странных штанах досталось от фанатов (фото)

Поклонники в очередной раз набросились на украинскую певицу

Светлана Лобода, которая недавно в экстремальном мини "засветила" пышную грудь и бесконечные ноги, снова нарвалась на критику за свой наряд. В этот раз поклонникам артистки не понравились ее штаны, в которых она позирует на новом фото, опубликованном в Іnstagram.

Как видно на снимке, украинская певица, которая в последнее время гастролирует и живет в Российской Федерации, вышла в свет в черных и странных, по мнению фанатов, штанах-клеш. Такой наряд вызвал у многих пользователей сети ассоциации с ослом из мультфильма "Бременские музыканты".

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Штаны странные", - написал один юзер.

"Фу, ужас, страшила", - добавила другая подписчица Лободы.

"Замена Волочковой", - отметила третья поклонница звезды.

"Мы к вам приехали на час!" - процитировал мультяшного персонажа еще один пользователь.

Но большинство подписчиков все же восхваляют Светлану.

"Светочка, роскошные штанцы", - говорят юзеры и добавляют, что певице "эта прическа очень идет".

Отметим, что сама Лобода в подписи к фото сообщила, что снимок сделан в Москве, где она работает над новым клипом.

Ранее мы писали о том, что Лобода попала в новый матерный скандал из-за своей подружки Лолиты.