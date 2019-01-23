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Мозги не нужны: Лобода попала в новый матерный скандал

STYLERПерсона    23.01.2019 - 11:31
Мозги не нужны: Лобода попала в новый матерный скандал
Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Фанаты набросились на Лободу из-за видеообращения Лолиты

Популярная певица Светлана Лобода, которую лишь недавно раскритиковали за кричащий наряд, попала в новый матерный скандал. Так, поклонников звезды, еще не отошедшие от синяков и ссадин своего кумира, набросились на артистку из-за видео, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

Интересно, что на видео даже не сама Лобода, а ее подруга и коллега по цеху Лолита Милявская. В ролике одиозная певица хвалит Светлану за ее концерт в Москве, но при этом очень сильно матерится. 

"Ну, короче, ты сама знаешь: концерт ох@ительный. Дело же не в том, что ты круче всех. Дело не в том, что ты спела песню "Суперзвезда" - еще же надо этому соответствовать. А ты соответствуешь. Бл@дь, горжусь тобой, пи@дец. Светка, ты ох@ительна", - говорит Лолита.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умираюююобожаю !!!!! @lolitamilyavskaya

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Видео: instagram.com/lobodaofficial

Сама Лобода ничего в этом видео крамольного не увидела.

"Умираю! Обожаю", - подписала она ролик.

А вот поклонники Светланы пристыдили ее.

"Каждое слово - б... Чему же вы нас учите? Если есть голос, то мозги, видимо, не нужны", - написал один юзер в комментариях.

"Уши заложило от ее слов", - отметила другая поклонница певицы.

"Зачем это выкладывать? Мат сплошной", - обратился к Лободе некий Владислав.

"Без мата сейчас не круто разговаривать?" - поинтересовалась очередная фанатка украинской артистки.

 

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее мы писали о том, что Лобода выступила в Москве с обнаженной грудью. Поклонники считают, что наряд украинской певицы был слишком откровенным.

Также сообщалось, что одиозная украинская певица ошарашила своих поклонников эпатажным номером.

Видео: РБК-Украина

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