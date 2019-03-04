Страшнее атомной войны: Лорак нарвалась на жесткую критику

Ани Лорак разозлила фанатов своим внешним видом
Ани Лорак, лесть которой вызывает у пользователей шквал негодования, снова разозлила фанатов своим внешним видом. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в социальной сети Instagram.
Как известно, певица злоупотребляет пластической хирургией и фанаты уже давно это подметили. Они считают, что раньше исполнительница выглядела значительно лучше и вызывала только приятные эмоции.
Подписчики не только отметили внешний вид Ани Лорак, но и в очередной раз упомянули, что она "зазвездилась" и перестала быть искренней:
"Что с лицом?"
"Страшнее атомной войны стала";
"А чего не в шубе и в труселях?"
"Звездная болезнь у тебя, Лорак";
"Неужто в гардеробе нашлось что-то скромное";
Каролина Куек в последнее время часто стала сталкиваться с недоброжелателями в сети. Фанаты связывают "любовь" артистки к косметическим процедурам с уходом мужа.
Ранее мы рассказывали, как изменилась Ани Лорак за последние несколько лет. На старых фотографиях певицу не узнать.
Мы также писали о том, что психолог объяснила, что хотела сказать Ани Лорак, когда выставила в Instagram сначала мрачную фотографию в черном, а потом абсолютно противоположную.