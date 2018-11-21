ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева

STYLERПерсона    21.11.2018 - 10:24
Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролина снялась в новогоднем "голубом огоньке" на "Интере"

Певица Ани Лорак, которая сейчас проживает на территории России, приехала в Киев.

Как стало известно, Каролина вернулась в Украину ради съемок новогоднего "голубого огонька" на телеканале "Интер". Исполнительница уже успела поделиться в своем Instagram фотографиями из гримерки.

"Готовим много сюрпризов для вас!" - написала под одним из фото исполнительница.

 

Ани Лорак в Киеве (фото: instagram.com/anilorak)

Правда, многие пользователи сети не оценили снимки Лорак, которая недавно вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

"Мне кажется, она страшненькая стала... Раньше какая ляля была. А сильная судьба ее съела. Она потерялась, стала, как все, на одно лицо", - написал один юзер.

"Как Киркоров стала, вся в блестках... Остановитесь! Уже не тот возраст", - отметил еще один пользователь.

Но некоторые фанаты поддержали Каролину. В частности поклонники отметили, что ей "очень идет такой макияж".

"Ты очень красивая, как всегда", - отметил Мурад Мураджич.

Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева

Скриншот комментариев  

Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева

Скриншот комментариев  

Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева

Скриншот комментариев  

Ранее Ани Лорак удивила своих подписчиков неожиданно скромным образом.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь