Фанаты не оценили: Ани Лорак поделилась фото из Киева

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролина снялась в новогоднем "голубом огоньке" на "Интере"

Певица Ани Лорак, которая сейчас проживает на территории России, приехала в Киев.

Как стало известно, Каролина вернулась в Украину ради съемок новогоднего "голубого огонька" на телеканале "Интер". Исполнительница уже успела поделиться в своем Instagram фотографиями из гримерки.

"Готовим много сюрпризов для вас!" - написала под одним из фото исполнительница.

Ани Лорак в Киеве (фото: instagram.com/anilorak)

Правда, многие пользователи сети не оценили снимки Лорак, которая недавно вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

"Мне кажется, она страшненькая стала... Раньше какая ляля была. А сильная судьба ее съела. Она потерялась, стала, как все, на одно лицо", - написал один юзер.

"Как Киркоров стала, вся в блестках... Остановитесь! Уже не тот возраст", - отметил еще один пользователь.

Но некоторые фанаты поддержали Каролину. В частности поклонники отметили, что ей "очень идет такой макияж".

"Ты очень красивая, как всегда", - отметил Мурад Мураджич.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Ранее Ани Лорак удивила своих подписчиков неожиданно скромным образом.

Видео: РБК-Украина