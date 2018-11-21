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Фанати не оцінили: Ані Лорак поділилася фото з Києва

STYLERПерсона    21.11.2018 - 10:24
Фанати не оцінили: Ані Лорак поділилася фото з Києва
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кароліна знялася у новорічному "блакитному вогнику" на "Інтері"

Співачка Ані Лорак, яка зараз проживає на території Росії, приїхала в Київ.

Як стало відомо, Кароліна повернулася в Україну заради зйомок новорічного "блакитного вогника" на телеканалі "Інтер". Виконавиця вже встигла поділитися в своєму Instagram фотографіями з гримерки.

"Готуємо багато сюрпризів для вас!" - написала під одним із фото виконавиця.

 

Ані Лорак в Києві (фото: instagram.com/anilorak)

Правда, багато користувачів мережі не оцінили знімки Лорак, яка нещодавно увійшла до рейтинг найсексуальніших жінок Росії.

"Мені здається, вона страшненька стала... Раніше яка ляля була. А сильна доля її з'їла. Вона загубилася, стала, як усі, на одне обличчя", - написав один юзер.

"Як Кіркоров стала, вся в блискітках... Зупиніться! Вже не той вік", - зазначив ще один користувач.

Але деякі фанати підтримали Кароліну. Зокрема шанувальники відзначили, що їй "дуже йде такий макіяж".

"Ти дуже красива, як завжди", - зазначив Мурад Мураджіч.

Фанати не оцінили: Ані Лорак поділилася фото з Києва

Скриншот 

Фанати не оцінили: Ані Лорак поділилася фото з Києва

Скриншот 

Фанати не оцінили: Ані Лорак поділилася фото з Києва

Скриншот  

Раніше Ані Лорак здивувала своїх підписників несподівано скромним образом.

Відео: РБК-Україна

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