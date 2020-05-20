Супрун рассказала, как Ермак предлагал ей должность при Саакашвили

Уляна Супрун рассказала о встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком, на которой чиновник предлагал ей должность в Национальном совете реформ под руководством Михеила Саакашвили.

Бывший руководитель Минздрава в своем Facebook уточнила, что беседа состоялась в здании ОПУ 19 мая.

Также присутствовали заместитель главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Александр Ольшанский и исполнительный директор ArcUA.org Стас Грещишин.

"Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и якобы президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ. Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого совета реформ, или в исполнительном комитете или в составе рабочей группы) был переадресован к Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, ведь узнал о теме встречи непосредственно во время разговора", - написала Супрун.

Также медик и экс-чиновник обратила внимание, что самого Саакашвили на собрании не было и не уверена, что он "вообще знал об этой встрече".

По словам Супрун, Ермак за 10 минут не смог ответить ни на один ее вопрос (о планах и сферах реформ), а потом отлучился сделать "важный звонок" и так и не вернулся.

"После этого имела интересный разговор с Александром Ольшанским о новых успешных практиках в противодействии COVID-19, которые они внедрили на "Новой Почте"", - рассказала она.

Супрун проанализировала беседу и призналась, что у нее сложилось впечатление, что Ермак организовал эту встречу скорее через чье-то поручение и "для галочки".

"Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела", - считает она.

Напомним, вечером 7 мая президент Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Зеленский выразил надежду, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ.

Уляна Супрун руководила Минздравом Украины до конца лета 2019 года. 29 августа она заявила, что после отставки никуда не исчезает и будет дальше работать над реформацией системы здравоохранения.