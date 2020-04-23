Тимошенко рассказала, какие книги читает на карантине

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В домашней библиотеке Юлии Тимошенко "Женский султанат" Шутко и "Почему Азии удалось" Стадвелла

23 апреля отмечается праздник книголюбов - Всемирный день книги и авторского права. Начиная с 1996 года все авторы, библиотекари, читатели и критики ежегодно отмечают этот праздник.

В связи с этим, политик, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила поздравить книголюбов, отметив, что время на чтение – едва ли единственный положительный момент, связанный с продлившимся карантином.

"Время на чтение - едва не единственный положительный момент, который принес нам карантин. Сегодня, во Всемирный день книги, готова поделиться своими предпочтениями. А чем вы украшаете вынужденную изоляцию?" - написала Тимошенко.

В свою очередь, политик поделилась фотографией с книгами из своей домашней библиотеки. Так, среди предпочтений Юлии Тимошенко "Женский султанат" Александра Шутко, "Почему Азии удалось" Нила Стадвелла, "Диванные эксперты" Тома Николса, "Напиток перемен" Алексея Мустафина, "Счастье. Откровенное и четкое видение счастья" Тимо Айраксинена.

Отметим, что одной из главных целей праздника - является привлечение к чтению, а также привлечение внимания к вопросам защиты авторского права.

Дата празднования также выбрана не случайно, именно 23 апреля ушли из жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. В этот день родились или умерли такие известные авторы, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.