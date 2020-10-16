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Труханов: "Голос Одессы" зазвучал по-особенному на радость одесситам и гостям города

Одесса, Пятница 16 октября 2020 15:13
Труханов: "Голос Одессы" зазвучал по-особенному на радость одесситам и гостям города
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: Styler

В Одессе торжественно открыли скульптурную композицию "Голос Одессы"

В Одессе, в Городском Саду, торжественно открыли скульптурную композицию "Голос Одессы". Она представляет собой бронзовый старинный граммофон, четыре стороны которого - это фасады одесских домов со множеством уютных деталей одесских зданий и дворов, которые так милы одесситам.

"Меня такие мероприятия всегда вдохновляют ещё больше работать. Ведь можно очень сильно переживать об Одессе с плакатов, бордов и телевизоров, а можно работать сохраняя и возрождая наш город", - сообщил Геннадий Труханов.

Скульптура посвящена "звучащей Одессе": великим и известным одесситам, чьи голоса и музыка олицетворяют Одессу.

"В процессе создания скульптуры получилась очень интересная творческая дискуссия: мы подключили специалистов, обсуждали, советовались и, в итоге, получилась хорошая композиция. Назовите ещё город о котором написано столько песен? Нет такого. Потому что Одесса вдохновляет и мы будем делать все, чтобы так было и дальше", - подчеркнул почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий.

По мнению Труханова, сегодня Одесса восстанавливается.

"Дом Руссова, Дом с атлантами, начало реконструкции Дома Либмана. Несмотря на сложности, мы продолжаем работать на благо Одессы. Все что мы делаем - ради Одессы и для одесситов", - сказал Одесский городской голова.

Ещё одна особенность звучания скульптуры - шум моря, звук маяка, воркование голубей под крышей, мелодия часов на Думской площади, звон старого трамвая.

На скульптуре установлен QR-код, который будут считывать смартфоны, и по которому пользователь попадёт на специально созданный веб-сайт www.voiceofodessa.com и услышит звуковой "трек", состоящий из фрагментов песен, композиций и реприз, исполненных одесскими талантами.

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Новости Украины Персоны ОдессаГеннадий Труханов

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