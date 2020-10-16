Труханов: "Голос Одеси" зазвучав по-особливому на радість одеситам і гостям міста

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі урочисто відкрили скульптурну композицію "Голос Одеси"

В Одесі, у Міському Саду, урочисто відкрили скульптурну композицію "Голос Одеси". Вона являє собою бронзовий старовинний грамофон, чотири сторони якого - це фасади одеських будинків з безліччю затишних деталей одеських будинків і дворів, які так милі одеситам.

"Мене такі заходи завжди надихають ще більше працювати. Адже можна дуже сильно переживати про Одесі з плакатів, бігбордів і телевізорів, а можна працювати зберігаючи й відтворюючи наше місто", - повідомив Геннадій Труханов.

Скульптура присвячена "Одесі, що звучить": великим і відомим одеситам, чиї голоси і музика уособлюють Одеси.

"В процесі створення скульптури вийшла дуже цікава творча дискусія: ми підключили фахівців, обговорювали, радилися і, в підсумку, вийшла гарна композиція. Назвіть ще місто про яке написано стільки пісень? Немає такого. Бо Одеса надихає і ми будемо робити все, щоб так було і далі", - підкреслив почесний громадянин Одеси Сергій Гриневецький.

На думку Труханова, сьогодні Одеса відновлюється.

"Будинок Руссова, Будинок з атлантами, початок реконструкції Будинку Лібмана. Попри складності, ми продовжуємо працювати на благо Одеси. Все що ми робимо - заради Одеси і для одеситів", - сказав Одеський міський голова.

Ще одна особливість звучання скульптури - шум моря, звук маяка, воркування голубів під дахом, мелодія годин на Думській площі, дзвін старого трамвая.

На скульптурі встановлений QR-код, що будуть зчитувати смартфони, і за яким користувач потрапить на спеціально створений веб-сайт www.voiceofodessa.com і почує звуковий "трек", що складається з фрагментів пісень, композицій і реприз, виконаних одеськими талантами.