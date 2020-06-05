Умер актер Михаил Кокшенов: чем он запомнился всем нам

Михаил Кокшенов умер в Подмосковье. Сердце знаменитого актера остановилось 5 июня. Звезде советских комедий было 83 года.

Причина смерти Кокшенова пока неизвестна. Но в октябре 2017 года он перенес инсульт - актеру стало плохо прямо на улице, прохожие вызвали "скорую". Однако после того случая он оправился.

О кончине актера поэтесса Любовь Воропаева сообщила в Facebook.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала она.

Михаил Кокшенов и Любовь Воропаева (фото: facebook.com/luba.voropaeva)

Биография Михаила Кокшенова

Будущая кинозвезда родилась в 1936 году в Москве. Долгое время служил в Академическом театре имени Владимира Маяковского и Московском театре миниатюр. Но настоящую любовь зрителей и популярность Кокшенову принесли его роли в кино.

Актер известен всем по ролям в таких фильмах, как: "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Спортлото-82", "Ширли-мырли" и других.

Кроме того, Кокшенов снимался в популярном киножурнале "Ералаш" и многих сериалах, в том числе - в "Папиных дочках".

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