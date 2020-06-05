Помер актор Михайло Кокшенов: чим він запам'ятався всім нам

Михайло Кокшенов помер у Підмосков'ї. Серце знаменитого актора зупинилося 5 червня. Зірці радянських комедій було 83 роки.

Причина смерті Кокшенова поки невідома. Але в жовтні 2017 року він переніс інсульт - акторові стало погано прямо на вулиці, перехожі викликали "швидку". Щоправда після того випадку він оговтався.

Про смерть актора поетеса Любов Воропаєва повідомила в Facebook.

"Помер Міша Кокшенов. Світла пам'ять!" - написала вона.

Михайло Кокшенов і Любов Воропаєва (фото: facebook.com/luba.voropaeva)

Біографія Михайла Кокшенова

Майбутня кінозірка народилася в 1936 році в Москві. Довгий час служив в Академічному театрі імені Володимира Маяковського і Московському театрі мініатюр. Але справжню любов глядачів і популярність Кокшенову принесли його ролі в кіно.

Актор відомий всім по ролям у таких фільмах, як: "Не може бути!", "На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі", "Спортлото-82", "Ширлі-мирлі" та інших.

Крім того, Кокшенов знімався в популярному кіножурналі "Єралаш" і багатьох серіалах, в тому числі - в "Татусеві дочках".

Раніше ми писали про те, що помер відомий британський рок-музикант, який заснував групу The Sweet.

Також нещодавно не стало одного з кращих джазових вокалістів України.

Нагадаємо, що в перший день літа помер видатний український композитор Мирослав Скорик.