"Я даже не знал, что ей 13": в сети вспомнили о первом любовнике Ани Лорак

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Первым мужчиной Ани Лорак был Юрий Фалеса

Ани Лорак разводится с Муратом Налчаджиоглу. Артистка официально подала на развод еще четвертого декабря, но стало об этом известно только сейчас.

Как известно, украинская певица вышла замуж за Мурата в августе 2009 года. Через два года у пары родилась дочь София.

К слову, до Налчаджиоглу у Лорак были отношения с мужчиной, который был намного старше ее. Речь идет о первом продюсере артистки. Это Юрий Фалеса. Так, в свете последних событий, в сети вспомнили интервью продюсера, в котором он рассказывает о первом сексе с Ани Лорак.

В интервью ТСН, которое вышло еще в 2011 году, Фалеса признался, что влюбился в 13-летнюю Каролину, как только увидел ее на сцене первый раз.

"Я даже не знал, что ей 13, я не обращал внимания на возраст", - сказал он.

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Кроме того, именно Фалеса был первым мужчиной в жизни звезды.

"Это было что-то неправильное такое, спонтанное, потому что это было впервые... Это было не совсем сказать, чтобы сильно приятно... Желание, которое в течение года держится, оно выплеснулось, этого нельзя расценить с чувствами и ощущениями - оргазма. Это случилось, наконец", - признался он и добавил, что считает Лорак "своим ребенком".

Видео: YouTube/Mediananny1

"Похотливый Фалеса, ежели кто не знает, лишил девственности 13-летнюю девушку! Теперь ясно, чего она ведет себя, как взбалмошная", - отметил в сети один юзер.

Скриншот поста (twitter.com)

Добавим, что слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем, ходили еще с октября.

Тем временем муж украинской певицы оставил в своем Instagram загадочные послания с философскими цитатами об отношениях.

Видео: РБК-Украина