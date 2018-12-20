"Я навіть не знав, що їй 13": в мережі згадали про першого коханця Ані Лорак

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Першим чоловіком Ані Лорак був Юрій Фальоса

Ані Лорак розлучається з Муратом Налчаджіоглу. Артистка офіційно подала на розлучення ще на початку місяця, але стало про це відомо лише зараз.

Як відомо, українська співачка вийшла заміж за Мурата в серпні 2009 року. Через два роки у пари народилася дочка Софія.

До речі, до Налчаджіоглу у Лорак були стосунки з чоловіком, який був набагато старшим за неї. Мова йде про першого продюсера артистки. Це Юрій Фальоса. Так, у світлі останніх подій, в мережі згадали інтерв'ю продюсера, в якому він розповідає про перший секс з Ані Лорак.

В інтерв'ю ТСН, яке вийшло ще в 2011 році, Фальоса зізнався, що закохався в 13-річну Кароліну, як тільки побачив її на сцені перший раз.

"Я навіть не знав, що їй 13, я не звертав уваги на вік", - сказав він.

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Крім того, саме Фальоса був першим чоловіком у житті зірки.

"Це було щось неправильне таке, спонтанне, тому що це було вперше... Це було не сказати, щоб сильно приємно... Бажання, яке протягом року тримається, воно виплеснулося, цього не можна розцінити з почуттями і відчуттями - оргазму. Це сталося, нарешті", - зізнався він і додав, що вважає Лорак "своєю дитиною".

Відео: YouTube/Mediananny1

"Хтивий Фалеса, якщо хто не знає, позбавив цноти 13-річну дівчину! Тепер ясно, чого вона веде себе, як навіжена", - зазначив у мережі один юзер.

Скріншот поста (twitter.com)

Додамо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком, ходили ще з жовтня.

Тим часом нинішній чоловік української співачки залишив у своєму Instagram загадкові послання з філософськими цитатами про відносини.

Відео: РБК-Україна