Юлия Тимошенко купила сало и вышиванки на рынке в Чернигове

Тимошенко купила вышиванки себе, зятю и внучке

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко 30 января увидели на центральном рынке в Чернигове. Как утверждают очевидцы, лидер "Батькивщины" много общалась с продавцами и посетителями, прошлась торговыми рядами, на которых продаются как промышленные товары, так и продукты питания.

На рынке глава партии охотно выбирала свежее сало, а также приобрела у местных торговцев вышиванки.

Позже на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко подтвердила, что была на черниговском рынке, купила вышиванки себе, зятю и внучке и даже выложила видео.

Тимошенко на рынке в Чернигове

В своем посте она отметила, что в Украине рынки – "это реальный центр жизнедеятельности той или иной местности, отголоски древней культуры", это место, где можно не только скупиться, но и "узнать новости, провести какие-то свои локальные "дебаты", составить впечатление, проверить ту или иную версию событий".

"Рынок в Украине – это такой себе Фейсбук "вживую"... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ. Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас "реформы и все прекрасно", а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеки и почему-то никакого "покращення" не замечают... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм", - написала Тимошенко.

По наблюдениям лидера "Батькивщины", сегодня каждый хочет справедливости, правды, нормального, комфортного и достойного жизни.

"Люди понимают, что для этого надо что-то менять. Прежде всего, власть. Люди готовы к изменениям, готовы к выбору, готовы избрать новый путь", - сказала она.

Также Юлия Тимошенко отметила, что несмотря на все трудности и неурядицы, в украинцах живет надежда.

"Надежда, что нам под силу построить такую Украину, которой мы достойны. Это – самое главное", - оптимистично отметила она.

Напомним, что 30 января Тимошенко вспомнила о Всеволоде Нестайко.