Звезда "Орла и Решки" отказалась от украинского паспорта

Ведущая "Орла и Решки" Жанна Бадоева отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой другой страны. Об этом экс-украинская телеведущая заявила в интервью Ирине Шихман в проекте "А поговорить?".

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По словам Бадоевой, на такой шаг она решилась после того, как она вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина.





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"Я уехала из Киева… Уже шестой год. Я там ничего не веду, они меня уже забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира. А в интернете со мной могут развлекаться все", - сказала Жанна.

Также Бадоева призналась, что никогда не задумывалась над тем, что о ней будут думать и говорить в Украине после того, как она ушла работать на пропагандистский "Первый канал".

Жанна Бадоева (видео: YouTube/А поговорить?)

Напомним, что не так давно Бадоева вляпалась в громкий скандал. Так, ведущая пришла на передачу "Вечерний Ургант", где сообщила, что именно она придумала идею телепередачи "Орел и Решка". Однако продюсеру Нателле Крапивиной подобные заявления не понравились и она решила прояснить ситуацию.