Хочу вернуться домой: экс-футболист "Динамо" умирает в Малайзии (фото)

Футболист Борис Деркач, который ранее играл в харьковском "Металлисте" и в киевском "Динамо" в 80-х и 90-х годах, сейчас находится в Малайзии в тяжелом положении. Ему грозит тюремный срок от 2 до 4 месяцев за нарушение правил пребывания в этой стране. Чтобы снова не оказаться за решеткой, мужчине нужно оплатить штраф 2,5 тысячи долларов, передает "Фокус".

Две недели назад местные полицейские нашли Бориса без сознания. Бывшего футболиста, который был бездомным в столице Малайзии Куала-Лумпуре, доставили в госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь.

По словам второго секретаря по консульским вопросам посольства Украины Татьяны Загребельной, Деркач изможден как физическом, так и психологически. Мужчина сам ей признался, что у него что-то не в порядке с головой.

Сотрудница диппредставительства рассказала, что видела его прежде в посольстве. Тогда Борис был высокий и накаченный.

"Теперь от него осталась едва половина. По большому счету, я смогла идентифицировать Бориса лишь по татуировкам на теле, которые видела при первой встрече", - рассказала она.

Борис Деркач (фото: focus.ua)

На вопрос, хочет ли он вернуться домой в Украину, Деркач сначала ответил отрицательно, так как там "его никто не ждет". Однако узнав про угрозу попасть в тюрьму в Малайзии, он ответил: "Конечно, лучше домой, чем снова за решетку".

Загребельная опасается, что Борис в таком плохом состоянии в тюрьме не выживет.

Было отправлено письмо, в котором он просит оказать помощь в поиске его родных.

Чтобы спасти Деркача, посольство отправило в Управление Нацполиции Харьковской области запрос, в котором Чрезвычайного и Уполномоченного посла Украины в Малайзии Александр Нечитайло просит оказать помощь в поиске родных бывшего футболиста.

25 марта Борис Деркач написал заявление, в котором просил помощи (фото: focus.ua)

Борис Деркач страдал игроманией, много пил, бросил карьеру. В Венгрии он попал в преступную группу, которая занималась рэкетом. В 1993 году он ранил из пистолета сутенера и двух проституток, после чего был приговорен к 11 годам тюремного заключения. 31 декабря 1995 пытался сбежать, но в итоге суд "накинул" ему еще 4 года. Благодаря помощи Олега Лужного, который дал 10 тысяч долларов на адвоката, в конце срока был переведен из венгерской тюрьмы в колонию в Ужгороде в Украине, а затем в родном Харькове. Бориса освободили за хорошее поведение. Всего он провел в тюрьме 11,5 лет.

Борис нашел работу, женился, стал отцом двоих детей, начал выступать за команду ветеранов харьковского "Металлиста".

Через некоторое время снова потянулся к спиртному, в нем проснулась игромания, он стал ходить в казино, вследствие чего Деркач влез в долги. Его семья распалась.

Борис Деркач с детьми (фото: focus.ua)

В 2017 году поехал на заработки в Малайзию, чтобы работать там строителем. Но там он потерял документы и стал бездомным.

В нынешней ситуации Борису могут не помочь в его прежних клубах. Представитель "Динамо" объяснил, что клуб тратит немало средств на благотворительность, в том числе на помощь ветеранам клуба. Но Деркачу помогать не собираются, так как он не заслуживает сострадания.

Представитель "Металлиста-1925" сказал, что нет смысла помогать человеку, который сам не желает выбраться из трясины.

"В Харькове у него остались красавица-жена и двое малолетних детей. Скорее уж, они больше нуждаются в помощи, чем Борис, который бросил семью и гулял-выпивал где-то в Азии", - рассказал он.

По словам бывшего игрока "Динамо" Олега Саленко, Деркач звонил ему несколько раз из Азии – сначала из Камбоджи, потом из Малайзии.

"Просил денег. Я обалдел немного, спросил, как его туда занесло, предложил помощь, но Боря отказался. Знаю, что он снова играет – отсюда и проблемы. Ему помогли после выхода из тюрьмы, он занимался игроками, неплохо зарабатывал и вот снова сорвался. Предположу, что в Азии он оказался не случайно, ведь там процветает полулегальный игорный бизнес, и с этим все связано", - рассказал он.

Борис Деркач в составе киевского "Динамо", второй слева в верхнем ряду (ua.tribuna.com)

Также о своей помощи Борису Деркачу рассказал и полузащитник "Динамо" 90-х годов Иван Яремчук: "Он звонил мне из Малайзии, я переводил ему деньги. Сказал, что украли паспорт и не может вернуться. В последние годы он сильно пил – знаю, что в Харькове его побили. В казино ходили в молодости. На сборах пересекались с итальянскими, французскими футболистами, они тоже играли. Девчонки, алкоголь, все было. Нужно же было как-то расслабляться".

Как сообщалось ранее, защитник бразильского футбольного клуба "Агуа Санта" Энрике потерял сознание после удара молнии посреди матча.