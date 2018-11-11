"Мы хотим бой за чемпионство": у Джошуа назвали дату возможного боя с Усиком

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Промоутер признался, что хочет "бой за чемпионство"

В сети назвали дату возможного поединка между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа. Об этом заявил Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, передает Sportarena.

"Возможно, в концовке 2019 года. Мы хотим бой за чемпионство. Смотря на то, какой год у него был, какой календарь, думаю, он не вернется на ринг ранее апреля. Наверняка, его команда захочет драться дважды в 2019 году", - сказал он.

Подчеркивается, что столь длительный срок отдыха необходим Усику для того, чтобы набрать в габаритах и адаптироваться в супертяжелом весе.

"Тони сказал, и я соглашусь с ним, что Усик еще не готов к Джошуа. Технически он хорош, но в плане веса. Александр станет больше, ему нужно добавить размера. Команда Усика — умные парни, поэтому думаю, что они проведут 2 боя в супертяжелом весе, прежде чем выходить на Джошуа", - сказал спортивный журналист Александр Мандзий.

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Примечательно, что по судейским запискам, вперед якобы "вырвался" Беллью.

Как сообщалось ранее, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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