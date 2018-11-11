"Ми хочемо бій за чемпіонство": у Джошуа назвали дату можливого бою з Усиком

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Промоутер зізнався, що хоче "бій за чемпіонство"

У мережі назвали дату можливого поєдинку між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Про це заявив Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, передає Sportarena.

"Можливо, в кінці 2019 року. Ми хочемо бій за чемпіонство. Зважаючи на те, який у нього був рік, який календар, думаю, він не повернеться на ринг раніше квітня. Напевно, його команда захоче битися двічі 2019 року", - сказав він.

Підкреслюється, що такий тривалий термін відпочинку необхідний Усику для того, щоб набрати в габаритах і адаптуватися в суперважкій вазі.

"Тоні сказав, і я погоджуся з ним, що Усик ще не готовий до Джошуа. Технічно він хороший, але в плані ваги. Олександр стане більше, йому потрібно додати розміру. Команда Усика — розумні хлопці, тому думаю, що вони проведуть 2 бої в суперважкій вазі, перш ніж виходити на Джошуа", - сказав спортивний журналіст Олександр Мандзій.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Белью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом.

Примітно, що за суддівськими записками, вперед нібито "вирвався" Белью.

Як повідомлялося раніше, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Белью.

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