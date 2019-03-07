Семь участников - семь медалей: юные украинские самбисты триумфовали в Европе

Украинские самбисты триумфовали на Daugavpils SAMBO Open 2019

С первого по третье марта 2019 года в латвийском городе Даугавпилсе под эгидой FIAS состоялись соревнования XIII Международного турнира Daugavpils SAMBO Open 2019. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены двух возрастных категорий : 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Об этом сообщили в прес-службе Федерации самбо Украины.

Семь участников - семь медалей! (фото: sambo.net.ua)

Нынешний турнир был намного масштабнее предыдущих и собрал самбистов из Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Наши главные соперники - спортсмены России - были представлены командами Москвы, Калининграда, Пскова, Тулы и Томска.

В состав команды Киевской федерации самбо вошли семь спортсменов ДЮСШ №1 г. Киева - Егор Гуль, Влад Горник, Захар Ниник, Александр Корнийчук, Дмитрий Витковский, Назар Ниник, Сергей Решетник. Тренер - Игорь Зайвелев.

Наши самбисты в бескомпромиссной борьбе завоевали четыре золотые, серебряную и две бронзовые медали.

Семь участников - семь медалей! (фото: sambo.net.ua)

Напомним, украинские лучники с шестью медалями заняли третье место на чемпионате Европы.