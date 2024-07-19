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Відомій гімнастці заборонили брати участь в Олімпіаді через її звичку: про що йдеться

Шоко Міята (Фото: instagram.com/Shoko Miyata)
Автор: Styler Editor 3

Японська гімнастка Шоко Міята була відправлена ​​додому і не братиме участі в Олімпійських іграх через порушення заборони на куріння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BBC.

19-річна атлетка Шоко Міята покинула тренувальний табір збірної Японії, котрий знаходиться в Монако в четвер, 18 липня, оскільки офіційні особи завершили розслідування інциденту з її участю.

Фото: Шоко Міята (instagram.com/ Shoko Miyata)

Дівчина є капітаном жіночої збірної своєї країни зі спортивної гімнастики. Вона повертається до Японії після того, як розслідування дійшло висновку, що вона порушила правила Японської асоціації гімнастики, а саме палила.

Варто зазначити, що куріння є порушенням кодексу поведінки асоціації.

"З її підтвердженням і після обговорень з усіх сторін було вирішено, що вона відмовиться від Олімпійських ігор", - сказав журналістам у Токіо генеральний секретар Японської асоціації гімнастики Кендзі Нісімура.

Також він додав, що спортсменка "виглядала виснаженою" у таборі в Монако.

Муцумі Харада, особистий тренер Міяти, сказав, що гімнастка бореться з "тиском" від змагань на Іграх.

"Вона проводила свої дні, дійсно обтяжені таким сильним тиском. Я б просив людей це зрозуміти", - сказав тренер.

Варто зазначити, що Міята виграла бронзову медаль на Чемпіонаті світу 2022 року в Ліверпулі, і вона мала очолити команду олімпійців у Парижі.

Ціль Японії на цих Іграх - командна медаль у спортивній гімнастиці, втрата такого цінного спортсмена відіб'ється на результатах збірної.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

У головних спортивних змаганнях загалом візьмуть участь понад 10 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться за медалі у 48-ми дисциплінах. Збірна України обрала гаслом фразу "Воля до перемоги".

До слова, Україна вже відправила першу групу спортсменів на Олімпійські ігри-2024, які будуть проходити в столиці Франції місті Париж.

Раніше ми писали про те, що МОК затвердив остаточний список російських атлетів на Олімпіаді-2024.

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