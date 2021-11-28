На встречу с командой "Металлиста" пришло беспрецедентное количество болельщиков (фото)

В субботу, 27 ноября, на двух мероприятиях - встрече с Фаресом Балули в Metalist Fan Store и общении с игроками в ресторане VIP-зоны стадиона "Металлист" едва ли хватало места для всех желающих встретиться со своими кумирами.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отметим, что французский легионер разыграл для пришедших 60 игровых футболок желто-синих, а затем принимал участие и во втором мероприятии.

На встречу с болельщиками "Металлиста", помимо французского легионера, пришли лидеры команды - Егор Демченко, Александр Рыбка, Евгений Подлепенец, Руслан Фомин, Кадим Харрис, Брайан Риаскос, Матеус Пейшото и Маилтон.

Каждый гость мероприятия имел возможность задать любимцам вопросы, взять автограф, сфотографироваться, а затем и пообщаться лично. Все поклонники желто-синих, которые посетили это масштабное событие, остались счастливы.

Сами же футболисты признались клубной пресс-службе, что были приятно удивлены такому большому количеству харьковчан, пришедших субботним вечером на стадион.

Стоит заметить, что такое большое внимание к подобным мероприятиям - уникальное явление не только для украинского, но и для европейского футбола.

"Металлист" благодарен лучшим в стране болельщикам за такую поддержку и мотивацию становиться лучше с каждым днём! Только Харьков! Только победа!" - говорится на сайте клуба.

Напомним, завтра, 29 ноября, "Металлист" проведёт заключительный матч осенней части чемпионата. Начало киевской игры против "Оболони" - в 17:30, прямая трансляция - на телеканале "Футбол 3".