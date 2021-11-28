На зустріч з командою "Металіста" прийшла безпрецедентна кількість вболівальників (фото)

У суботу, 27 листопада, на двох заходах - зустрічі з Фаресом Балулі в Metalist Fan Store і спілкуванні з гравцями в ресторані VIP-зони стадіону "Металіст" навряд чи вистачало місця для всіх охочих зустрітися зі своїми кумирами.

Про це йдеться на сайті клуб.

Відзначимо, що французький легіонер розіграв для тих, хто прийшов, 60 ігрових футболок жовто-синіх, а потім брав участь і в другому заході.

На зустріч з уболівальниками "Металіста", крім французького легіонера, прийшли лідери команди - Єгор Демченко, Олександр Рибка, Євген Підлепенець, Руслан Фомін, Кадім Харріс, Брайан Ріаскос, Матеус Пейшото і Маілтон.

Кожен гість заходу мав можливість задати улюбленцям питання, взяти автограф, сфотографуватися, а потім і поспілкуватися особисто. Всі шанувальники жовто-синіх, які відвідали цю масштабну подію, залишилися щасливі.

Самі ж футболісти зізналися клубній прес-службі, що були приємно здивовані такій великій кількості харків'ян, які прийшли суботнім вечором на стадіон.

Варто зауважити, що така велика увага до подібних заходів - унікальне явище не тільки для українського, а й для європейського футболу.

"Металіст" вдячний кращим в країні вболівальникам за таку підтримку і мотивацію ставати краще з кожним днем! Тільки Харків! Тільки перемога!"- йдеться на сайті клубу.

Нагадаємо, завтра, 29 листопада, "Металіст" проведе заключний матч осінньої частини чемпіонату. Початок Київської гри проти "Оболоні" - о 17:30, пряма трансляція - на телеканалі"Футбол 3".