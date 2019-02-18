Вся правда об Орле и Решке: громкое заявление автора проекта

Продюсер шоу Нателла Крапивина рассказала всю правду о Жанне Бадоевой

На днях телеведущая Жанна Бадоева пришла на передачу "Вечерний Ургант", чтобы анонсировать новое тревел-шоу, где сообщила, что именно она придумала идею телепередачи "Орел и Решка". Однако продюсеру Нателле Крапивиной подобные заявления не понравились и она решила прояснить ситуацию. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале "Орел и Решка".

По словам Жанны, идея снять тревел-шоу пришла к ней еще в 2010 году, а уже через год первый выпуск вышел на экраны. По признанию Бадоевой, ей не принадлежит лишь идея подбрасывания монетки, которую придумали сценаристы и авторы.

Однако Крапивина возмущена и утверждает, что шоу не было идеей Жанны. "Видимо, чтобы подогреть интерес к своему новому проекту, Жанна решила в очередной раз возомнить себя создателем нашего формата, в котором она была всего лишь приглашенной ведущей", - рассказывает продюсер.

Юристы Крапивиной советуют подать в суд на Бадоеву, поскольку это интервью не является первым, где телеведущая заявляет о причастности к созданию телепередачи. Сама продюсер пока не собирается принимать жесткие меры. Надеется, что Жанна сама осознает свою вину и публично принесет извинения реальным создателям "Орла и Решки".

Ранее телеведущая шоу "Орел и решка. Морской сезон" Алина Астровская восхитила образом в летящем легком платье от украинского бренда. Она выбрала яркий наряд от бренда ELENA BURBA.

К слову, звезда тревел-программы "Орел и решка" показала красочный кадр с подводной съемки, на котором она запечатлена в купальнике.