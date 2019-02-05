Украинская звезда устроилась на работу в России: будет вести шоу на КремльТВ

Коллаж РБК-Украина

Жанна Бадоева будет вести утреннее тревел-шоу

Телеведущая и режиссер, наиболее известная своим участием в программе "Орел и Решка", Жанна Бадоева устроилась на работу в Россию. 17 февраля "Первый канал" запускает передачу о путешествиях. Об этом информирует пресс-служба канала.

Утреннее шоу будет называться "Жизнь других", где расскажут об образе жизни населения той или иной страны. По словам ведущей, ей всегда было любопытно увидеть жизнь иностранцев изнутри.

"Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри. Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде", - рассказала Бадоева.

Также ведущая отметила, что самая сложная часть программы - это найти героев, которые пустят к себе домой и захотят честно рассказать о своих привычках, традициях, а также о ценах и зарплатах.

Напомним, что ранее Жанна Бадоева похвасталась фигурой и расскрыла секрет питания. Жанна Бадоева также рассказала о своем питании, благодаря которому ей удается сохранять фигуру подтянутой.

Мы писали, что популярная телеведущая Регина Тодоренко показала, как ее развлек любимый муж, российский музыкант Влад Топалов, который похвастался совместным полетом на вертолете.

А также сообщали, что Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины. Причиной стало то, что звезда "Орла и Решки" в 2017 году посещала аннексированный Крым.