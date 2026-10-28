День залізничника 2026: коли святкують в Україні та як змінилася дата

Коли День залізничника в Україні у 2026 році

День залізничника в Україні щороку відзначають 4 листопада. У 2026 році свято припадає на середу.

Це професійне свято працівників залізничного транспорту: машиністів, провідників, диспетчерів, колійників, ремонтників та інших фахівців, завдяки яким поїзди перевозять пасажирів і вантажі.

Дата святкування пов'язана з історичною подією, яка відбулася у Львові понад півтора століття тому.

Чому День залізничника святкують 4 листопада

4 листопада 1861 року до Львова прибув перший поїзд з Відня через Перемишль. Він мав назву "Ярослав" і сполучав кілька європейських міст, зокрема Відень, Краків, Перемишль і Львів.

На той час Львів перебував під владою Австрійської імперії. Прибуття поїзда стало важливою подією для розвитку залізничного сполучення на території сучасної України. Саме цю дату згодом обрали для професійного свята залізничників.

Залізнична лінія Перемишль - Львів з'явилася раніше за ділянку Одеса - Балта, яку в радянській історіографії вважали початком української залізниці.

Коли раніше святкували День залізничника

Дата професійного свята змінювалася. У незалежній Україні День залізничника спочатку відзначали в першу неділю серпня.

У 2002 році свято перенесли на 4 листопада. Відповідні зміни закріпив указ Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року.

Таким чином, нова дата стала нагадуванням про історію залізничного сполучення, що бере початок із прибуття поїзда до Львова в 1861 році.

Чому залізниця важлива для України

Залізничний транспорт забезпечує сполучення між українськими містами, перевезення вантажів і роботу логістичних маршрутів. Під час повномасштабної війни його значення зросло ще більше.

Залізницею евакуювали мільйони українців, зокрема людей із прифронтових територій. Поїзди також перевозять гуманітарні вантажі та забезпечують сполучення між регіонами, коли інші маршрути обмежені.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України , залізничники продовжують відновлювати інфраструктуру після російських обстрілів і підтримувати рух поїздів у складних умовах.

День залізничника - нагода подякувати працівникам галузі, чия робота допомагає країні зберігати транспортне сполучення навіть у найскладніші періоди.