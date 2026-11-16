Франклін із GTA V у реальному житті: як Шон Фонтено пройшов шлях від вулиць Лос-Анджелеса до гри

Шон Фонтено: дитинство в одному з найвідоміших районів Лос-Анджелеса

Шон Фонтено, також відомий під псевдонімом Solo, виріс у районі Воттс у Лос-Анджелесі, зокрема в житловому комплексі Nickerson Gardens. Це місце відоме не лише своєю історією, а й впливом на американську хіп-хоп-культуру та діяльністю вуличних угруповань.

Дитинство майбутнього актора було непростим. Він майже не знав біологічного батька, а його мати мала проблеми з наркотичною залежністю. Вихованням хлопчика частково займався вітчим, однак стосунки з ним були складними. За спогадами Фонтено, у родині траплялося фізичне насильство.

Коли Шону було приблизно дев'ять років, його вітчим помер від передозування. Ця подія стала одним із найважчих дитячих спогадів актора. Про пережите він розповів у своїй автобіографії, зазначивши, що травматичний досвід надовго вплинув на його емоційний стан.

Приблизно з 12 років Фонтено фактично довелося самостійно дбати про себе. Він не здобув повної середньої освіти, закінчивши дев'ятий клас, і поступово почав проводити дедалі більше часу на вулиці.

Шон Фонтено (фото: instagram.com/solo118)

Актор GTA V справді був учасником вуличного угруповання

Одна з найбільш несподіваних подробиць біографії Фонтено - його реальне минуле. Це не просто актор, якому довелося вивчати поведінку персонажів із кримінального середовища для чергової ролі.

В інтерв'ю американському журналу GQ , опублікованому 27 вересня 2013 року, Шон прямо розповів, що раніше був учасником банди. Він також визнав, що в молодості займався крадіжками автомобілів, мав проблеми із законом і відбував покарання.

Саме тому історія Франкліна для актора була особливо близькою. Він добре розумів, як виглядає життя молодої людини, яка виросла серед вуличних конфліктів, шукає можливості заробити та водночас хоче вирватися з обставин, у яких опинилася.

Шон Фонтено (фото: instagram.com/solo118)

Як Шон Фонтено отримав роль Франкліна в GTA V

До знайомства зі світовою аудиторією GTA Фонтено вже мав досвід роботи в кіно та музиці. Він цікавився хіп-хопом, виступав під псевдонімом Solo та з'являвся в американських фільмах.

Його перший досвід із Grand Theft Auto припав на 2004 рік, коли вийшла GTA: San Andreas. Фонтено виконав другорядну голосову роль одного з учасників вуличного угруповання.

Є й родинний зв'язок із цією грою: двоюрідний брат Шона - репер Young Maylay, який озвучив головного героя San Andreas Карла "CJ" Джонсона, про якого Styler вже розповідав раніше .

Але справжній прорив відбувся у 2013 році. Тоді Rockstar Games випустила Grand Theft Auto V, а Фонтено отримав роль Франкліна Клінтона - одного з трьох головних персонажів.

Цікаво, що актор не просто записував голос для цифрового героя. Він брав участь у motion capture - технології захоплення рухів і міміки. Завдяки цьому розробники змогли перенести його акторську гру на екран, а Франклін отримав не лише голос, а й характерну пластику та жести виконавця.

В інтерв'ю GQ актори розповідали, що робота над GTA V тривала приблизно три роки. Це був масштабний акторський процес із тривалими зйомками, взаємодією між виконавцями та роботою в спеціальному костюмі для захоплення рухів.

Сам Фонтено згодом зізнавався, що значна частина поведінки Франкліна була йому знайома з реального життя. В інтерв'ю GamesRadar+ він говорив, що багато ситуацій, які переживав персонаж, не були для нього абсолютно чужими.

Франклін Клінтон (фото: instagram.com/solo118)

"Game Changer": книгу про своє життя актор написав разом зі співавтором

У 2022 році Шон Фонтено випустив автобіографічну книгу "Game Changer: My Journey From the Streets to Your Video Game Console".

Книгу він написав разом із Юсуфом Джа (Yusuf Jah). Це не історія Франкліна та не художнє продовження GTA, а особисті спогади самого актора.

У виданні Фонтено повертається до дитинства в Воттсі, розповідає про складні стосунки в родині, участь у вуличному угрупованні, проблеми із законом і спроби змінити власне життя. Окрему увагу він приділяє тому, як опинився в кіноіндустрії та отримав можливість зіграти одного з головних персонажів GTA V.

В інтерв'ю Twinfinite Фонтено розповідав, що книга стала для нього своєрідною спадщиною. Він хотів, щоб люди дізналися не лише про його успіх у відеоіграх, а й про шлях, який передував цьому.

Особливість видання - відвертість. Актор не приховує помилок молодості й не намагається представити своє минуле як пригодницьку історію. Натомість він говорить про наслідки рішень, складне дорослішання та можливість змінити напрямок життя.

Шон Фонтено з своєю книгою (фото: instagram.com/solo118)

Повернення Франкліна в GTA Online разом із Dr. Dre

Після виходу GTA V у 2013 році шанувальники довго не бачили Франкліна в новій великій сюжетній історії. Однак у грудні 2021 року Rockstar Games випустила доповнення The Contract для GTA Online, у якому Фонтено повернувся до свого персонажа.

За сюжетом Франклін уже виріс професійно: він керує власним агентством F. Clinton & Partner, працює з відомими клієнтами та допомагає вирішувати їхні проблеми.

Одним із головних героїв доповнення став легендарний репер Dr. Dre. Франклін допомагає йому повернути вкрадений телефон із музичними записами.

В інтерв'ю GamesRadar+ актор не приховував захоплення можливістю знову зіграти Франкліна та попрацювати з музикантом, якого вважає легендою західного хіп-хопу.

Шон Фонтено та Нед Люк, який озвучив Майкла (фото: instagram.com/solo118)

Чи дружать актори Франкліна, Майкла і Тревора в реальному житті

У GTA V Франклін, Майкл і Тревор утворюють незвичайне тріо, яке постійно потрапляє в небезпечні пригоди. Їх зіграли Шон Фонтено, Нед Люк і Стівен Огг відповідно.

За межами гри актори також підтримують зв'язок. Фонтено неодноразово тепло відгукувався про колег, особливо про Неда Люка, якого вважав своїм наставником під час роботи над GTA V.

У розмовах про створення гри він розповідав, що багато чого навчився завдяки спільним сценам і професійному досвіду колег. Адже на момент початку роботи над проєктом масштабного досвіду motion capture у нього ще не було.

Нед Люк, Шон Фонтено і Стівен Огг (фото: instagram.com/solo118)

Чим Шон Фонтено займається сьогодні

Популярність GTA V назавжди пов'язала ім'я Фонтено з Франкліном, але актор не обмежується лише роллю. Він спілкується з шанувальниками, бере участь в ігрових заходах, дає інтерв'ю та розповідає про свій досвід роботи з Rockstar Games.

У 2022 році він активно просував автобіографію "Game Changer", а також ділився історіями зі знімального майданчика GTA V. У 2024 році актор з'явився на стримі Kai Cenat, де знову говорив про схожість власного минулого з історією Франкліна.