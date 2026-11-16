Франклин из GTA V в реальной жизни: как Шон Фонтено прошел путь от улиц Лос-Анджелеса к игре

Шон Фонтено: детство в одном из самых известных районов Лос-Анджелеса

Шон Фонтено, также известный под псевдонимом Solo, вырос в районе Уоттс в Лос-Анджелесе, а именно в жилом комплексе Nickerson Gardens. Это место известно не только своей историей, но и влиянием на американскую хип-хоп культуру и деятельностью уличных группировок.

Детство будущего актера было непростым. Он почти не знал биологического отца, а его мать имела проблемы с наркотической зависимостью. Воспитанием мальчика отчасти занимался отчим, однако отношения с ним были сложными. По воспоминаниям Фонтено, в семье случалось физическое насилие.

Когда Шону было примерно девять лет, его отчим умер от передозировки. Это событие стало одним из самых трудных детских воспоминаний актера. Об этом он рассказал в своей автобиографии, отметив, что травматический опыт надолго повлиял на его эмоциональное состояние.

Приблизительно с 12 лет Фонтено фактически пришлось самостоятельно заботиться о себе. Он не получил полное среднее образование, окончив девятый класс, и постепенно начал проводить все больше времени на улице.

Шон Фонтено (фото: instagram.com/solo118)

Актер GTA V действительно был участником уличной группировки

Одна из самых неожиданных подробностей биографии Фонтено - его реальное прошлое. Это не просто актер, которому пришлось изучать поведение персонажей из криминальной среды для очередной роли.

В интервью американскому журналу GQ , опубликованному 27 сентября 2013 года, Шон прямо рассказал, что раньше был участником банды. Он также признал, что в молодости занимался угонами автомобилей, имел проблемы с законом и отбывал наказание.

Именно поэтому история Франклина для актера была особенно близка. Он хорошо понимал, как выглядит жизнь молодого человека, который вырос среди уличных конфликтов, ищет возможности заработать и вместе с тем хочет вырваться из обстоятельств, в которых оказался.

Шон Фонтено (фото: instagram.com/solo118)

Как Шон Фонтено получил роль Франклина в GTA V

До знакомства с мировой аудиторией GTA у Фонтено уже был опыт работы в кино и музыке. Он интересовался хип-хопом, выступал под псевдонимом Solo и появлялся в американских фильмах.

Его первый опыт из Grand Theft Auto пришелся на 2004 год, когда вышла GTA: San Andreas. Фонтено исполнил второстепенную голосовую роль одного из участников уличной группировки.

Есть и родственная связь с этой игрой: двоюродный брат Шона - рэпер Young Maylay, озвучивший главного героя San Andreas Карла "CJ" Джонсона, о котором Styler уже рассказывал ранее .

Но настоящий прорыв произошел в 2013 году. Тогда Rockstar Games выпустила Grand Theft Auto V, а Фонтено получил роль Франклина Клинтона - одного из трех главных персонажей.

Любопытно, что актер не просто записывал голос для цифрового героя. Он участвовал в motion capture - технологии захвата движений и мимики. Благодаря этому разработчики смогли перенести его актерскую игру на экран, а Франклин получил не только голос, но и характерную пластику и жесты исполнителя.

В интервью GQ актеры рассказывали, что работа над GTA V продолжалась около трех лет. Это был масштабный актерский процесс с длительными съемками, взаимодействием между исполнителями и работой в специальном костюме для захвата движений.

Сам Фонтено впоследствии признавался, что значительная часть поведения Франклина была ему знакома из реальной жизни. В интервью GamesRadar+ он говорил, что многие ситуации, которые переживал персонаж, не были для него абсолютно чужими.

Франклин Клинтон (фото: instagram.com/solo118)

"Game Changer": книгу о своей жизни актер написал вместе с соавтором

В 2022 году Шон Фонтено выпустил автобиографическую книгу "Game Changer: My Journey From the Streets to Your Video Game Console".

Книгу он написал вместе с Юсуфом Джа (Yusuf Jah). Это не история Франклина и не художественное продолжение GTA, а личные воспоминания актера.

В издании Фонтено возвращается к детству в Уоттсе, рассказывает о сложных отношениях в семье, участии в уличной группировке, проблемах с законом и попытках изменить собственную жизнь. Отдельное внимание он уделяет тому, как очутился в киноиндустрии и получил возможность сыграть одного из главных персонажей GTA V.

В интервью Twinfinite Фонтено рассказывал, что книга стала для него своеобразным наследием. Он хотел, чтобы люди узнали не только о его успехе в видеоиграх, но и о предшествующем этому пути.

Особенность издания - откровенность. Актер не скрывает ошибок молодости и не пытается представить свое прошлое как приключенческую историю. Он говорит о последствиях решений, сложном взрослении и возможности изменить направление жизни.

Шон Фонтено со своей книгой (фото: instagram.com/solo118)

Возвращение Франклина в GTA Online вместе с Dr. Dre

После выхода GTA V в 2013 году поклонники долго не видели Франклина в новой обширной сюжетной истории. Однако в декабре 2021 Rockstar Games выпустила дополнение The Contract для GTA Online, в котором Фонтено вернулся к своему персонажу.

По сюжету Франклин уже вырос профессионально: руководит собственным агентством F. Clinton & Partner, работает с известными клиентами и помогает решать их проблемы.

Одним из главных героев дополнения стал легендарный рэпер Dr. Dre. Франклин помогает ему вернуть украденный телефон с музыкальными записями.

В интервью GamesRadar+ актер не скрывал восторга от возможности снова сыграть Франклина и поработать с музыкантом, которого считает легендой западного хип-хопа.

Озвучивший Майкла Шон Фонтено и Нед Люк (фото: instagram.com/solo118)

Дружат ли актеры Франклина, Майкла и Тревора в реальной жизни

В GTA V Франклин, Майкл и Тревор образуют необычное трио, постоянно попадающее в опасные приключения. Их сыграли Шон Фонтено, Нед Люк и Стивен Огг соответственно.

Вне игры актеры также поддерживают связь. Фонтен неоднократно тепло отзывался о коллегах, особенно о Неде Люке, которого считал своим наставником во время работы над GTA V.

В разговорах о создании игры он рассказывал, что многому научился благодаря общим сценам и профессиональному опыту коллег. Ведь к моменту начала работы над проектом масштабного опыта motion capture у него еще не было.

Нед Люк, Шон Фонтено и Стивен Огг (фото: instagram.com/solo118)

Чем Шон Фонтено занимается сегодня

Известность GTA V навсегда связала имя Фонтено с Франклином, но актер не ограничивается только ролью. Он общается с поклонниками, участвует в игровых мероприятиях, дает интервью и рассказывает о своем опыте работы с Rockstar Games.

В 2022 году он активно продвигал автобиографию "Game Changer", а также делился историями со съемочной площадки GTA V. В 2024 году актер появился на стриме Kai Cenat, где снова говорил о сходстве собственного прошлого с историей Франклина.