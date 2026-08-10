Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівняння
Бувають задачки, в яких відповідь ховається прямо перед очима, але мозок впевнено "дивиться" не туди. Саме так влаштовані головоломки з сірниками: вони змушують відмовитись від першого очевидного рішення і шукати там, де зовсім не чекаєш.
Styler підготував для вас нову арифметичну задачу, яка дуже проста на вигляд, але насправді неабияк підступна.
Що треба зробити
На картинці нижче роздивіться рівняння. У ньому є помилка, але все можна легко виправити.
Переставте рівно один сірник так, щоб рівняння стало математично вірним. Не поспішайте, адже перша ідея майже завжди хибна. Час пішов.
Підказка, якщо застрягли. Не чіпайте знаки, з ними точно все "ок". Просто подумайте, як один сірник може змінити цифру й повністю виправити рівняння.
Правильна відповідь
Готові? Перевіряйте.
Потрібно було взяти один сірник з останньої цифри й додати його до п'ятірки. П'ятірка стала шісткою, а сімка після знаку рівності перетворилась на одиницю. Так рівняння 7-5=7 стало 7-6=1.
Якщо знайшли правильну відповідь одразу, то ваше просторове мислення працює чудово. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість шукає розгадку зовсім в іншому місці.
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