Хитрая головоломка со спичками: переставьте только одну и исправьте уравнение
Бывают задачки, в которых ответ прячется прямо перед глазами, но мозг уверенно "смотрит" не туда. Именно так устроены головоломки со спичками: они заставляют отказаться от первого очевидного решения и искать там, где совсем не ждешь.
Styler подготовил для вас новую арифметическую задачу, которая очень проста с виду, но на самом деле очень коварна.
Что нужно сделать
На картинке ниже посмотрите уравнение. В нем есть ошибка, но все легко исправить.
Переставьте ровно одну спичку так, чтобы уравнение стало математически верным. Не торопитесь, ведь первая идея почти всегда ошибочна. Время пошло.
Совет, если застряли. Не трогайте знаки, с ними точно все "ок". Просто подумайте, как одна спичка может изменить цифру и полностью исправить уравнение.
Правильный ответ
Готовы? Проверяйте.
Нужно было взять одну спичку из последней цифры и добавить ее в пятерку. Пятерка стала шестеркой, а семерка после знака равенства превратилась в единицу. Так уравнение 7-5=7 стало 7-6=1.
Если нашли правильный ответ сразу, ваше пространственное мышление работает прекрасно. Если нет - не огорчайтесь, большинство ищет разгадку совсем в другом месте.
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