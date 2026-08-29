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Тренди 29 серпня 2026, 14:58

Як заправити светр у штани, щоб не створити собі "штучний живіт": 4 прості правила

Одна маленька помилка може зіпсувати навіть дуже стильний образ
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Стильно виглядати можна навіть у базовому светрі (фото: magnific.com)
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Заправляти светр у штани чи спідницю - простий спосіб зробити силует більш зібраним і підкреслити талію.

Styler з посиланням на поради стилістки Олени Шевченко на сторінці в Instagram розповідає про чотири правила, які допоможуть зробити це акуратно.

Обирайте тонкий трикотаж

Для заправки найкраще підходять тонкі та еластичні светри, які легко повторюють силует і не збираються великими складками під поясом.

А ось об'ємну модель із грубою або великою в'язкою краще носити навипуск.

Якщо намагатися повністю заправити такий светр під ремінь, тканина неминуче збиратиметься в складки й створюватиме непотрібний об’єм у зоні живота.

Враховуйте довжину

Не менш важливо, наскільки довгий светр. Оптимальна довжина для заправки - трохи нижче тазостегнової кісточки.

Занадто довга модель утворюватиме зайвий шар тканини на животі, а закоротка постійно висмикуватиметься під час руху. У результаті доведеться постійно поправляти одяг, а акуратний силует швидко зникне.

Не заправляйте все полотно

Одна з головних помилок - намагатися повністю заховати весь светр під пояс.

Краще зробити легкий підгин і заправити лише крайню нижню частину.

Так тканина не збиратиметься товстим шаром на животі, а лінія талії залишиться красиво підкресленою. При цьому образ виглядатиме природніше.

Велику в'язку залишайте навипуск

Грубий та об'ємний светр не потрібно заправляти під ремінь. Такий трикотаж сам по собі створює достатньо об'єму, тому спроба сховати його під поясом лише додасть зайвих складок.

Замість цього носіть велику в'язку навипуск або злегка підверніть її спереду. Це дозволить зберегти пропорції образу й водночас зробити акцент на талії.

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